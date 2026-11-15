ЄС може скоротити ліміт на перевезення сигарет між країнами: замість чотирьох блоків — один

У Європейському Союзі обговорюють посилення правил перевезення сигарет між країнами для особистого користування. Замість нинішнього орієнтовного ліміту у 800 сигарет — чотирьох блоків — можуть запровадити норму в 200 штук, тобто один блок. Це може ускладнити купівлю дешевших тютюнових виробів за кордоном, зокрема в сусідніх країнах. Про це пишуть в Ausnews.

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Ініціатива є частиною ширшої реформи європейського законодавства про оподаткування тютюну. Компромісну пропозицію підготувало головування Ірландії в Раді ЄС. Однак на зустрічі міністрів фінансів країн Союзу в Брюсселі 9 листопада домовитися про реформу не вдалося. Наступну спробу досягти згоди планують зробити в грудні.

Скільки сигарет можна буде перевозити між країнами ЄС

Нині орієнтиром для визначення того, чи перевозить людина тютюнові вироби для власного споживання, є 800 сигарет — чотири блоки. Якщо кількість більша, митні органи можуть перевіряти, чи не призначена продукція для перепродажу.

Ірландське головування запропонувало знизити цей орієнтир до 200 сигарет. Водночас країни-члени зможуть встановлювати вищі допустимі обсяги. Тобто йдеться не про автоматичну заборону перевозити більше одного блоку: перевищення кількісного орієнтира саме по собі не означатиме штрафу, а обставини перевезення мають оцінювати окремо.

Зміни можуть вплинути на людей, які їздять за сигаретами до країн із нижчими цінами. Наприклад, жителі Німеччини купують тютюнові вироби в Польщі, Чехії, Австрії та Люксембурзі, де вони можуть коштувати дешевше.

Що ще передбачає реформа

Паралельно ЄС планує переглянути мінімальні ставки акцизів на тютюнову продукцію та поширити єдині податкові правила на нові нікотинові вироби, зокрема електронні сигарети й нікотинові пакетики.

За інформацією німецьких ЗМІ, компроміс також передбачає скорочення орієнтовного обсягу рідини для електронних сигарет, яку можна перевозити з іншої країни ЄС, зі 100 до 40 мл.

Мета реформи — зменшити різницю в оподаткуванні тютюну між країнами, обмежити транскордонні закупівлі дешевших сигарет і протидіяти нелегальній торгівлі. Водночас представники тютюнової галузі застерігають, що надто жорсткі обмеження можуть підштовхнути частину споживачів до нелегального ринку.

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Коли можуть запровадити нові правила

Реформа потребує одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС. Саме відсутність консенсусу завадила ухвалити рішення на зустрічі 9 листопада. За даними німецьких ЗМІ, якщо домовленості вдасться досягти, країни мають перенести нові вимоги до національного законодавства протягом 2027 року. Очікується, що правила можуть почати діяти на початку 2028-го.

Поки що чинні норми не змінилися. Тож запропоноване скорочення ліміту до одного блоку сигарет залишається предметом переговорів, а не ухваленим правилом.

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