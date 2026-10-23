Штучний інтелект виходь з-під контролю, поки що лише в фінансуванні

Як не крути, а інвестори все частіше задають собі питання: «Можливо ми забагато витрачаємо на АІ, при тому, що результатів наших витрат не видно?». І справді, дослідження Goldman Sachs демонструють, що лише 10% компаній здатні контролювати власні АІ-витрати, всі інші суттєво перевищують бюджети. На думку СЕО ІВМ, «компанії починають хвилюватися, що деякі витрати на АІ повністю вийшли з-під контролю і не мають реальної віддачі». На додачу до цього, ні у кого немає впевненості в тому, що гроші не викидаються на вітер, адже фактичних доказів того, що АІ підвищує ефективність та збільшує прибутки корпорацій, так ніхто й досі не надав.

Подібні питання інколи задавали і раніше, але вони не були такими гострими, доки фінансування розвитку АІ-інфраструктури здійснювалося за рахунок операційного грошового потоку. Але досить швидко з’ясувалося, що цього замало. Тих сотень мільярдів доларів, які генерують найбільші технологічні корпорації почало не вистачати. Що робити? Почали брати в борг, що, в свою чергу, сприяло підвищенню вартості боргового капіталу, як корпоративного, так і суверенного, але теж не допомогло повному вирішенню проблеми.

АІ-перегони виявилися змаганнями без правил і без чітко окресленої лінії фінішу — ніхто не знає, куди точно ми прямуємо, на який манівець звернемо в найближчому майбутньому, і, взагалі, коли і до якого результату прийдемо. Але, незважаючи на відсутність чітких орієнтирів, технологічний світ продовжує швидко рухатися вперед і на фінансування цього руху потрібні величезні гроші. За оцінками Gartner загальні капіталовкладення технологічної галузі до 2030 року оцінюються на рівні $8.5 трильйонів. І в зв’язку з цим постає питання:

Чи достатньо у світі капіталу, щоб фінансувати всі амбітні плани витрат на АІ? Як стало відомо із квартального звіту Meta, оприлюдненого цього тижня, капітальні витрати на наступний рік плануються на рівні $135−145 мільярдів. Для залучення необхідного фінансування компанія оголосила про випуск нового класу акцій, які не прийматимуть участь в голосуванні, а інвестори сприйняли цей крок як ознаку того, що навіть лідери індустрії намагаються якнайшвидше отримати фінансування до того, як колодязь з грошима пересохне. А Meta і не заперечує: «Нещодавні значні залучення капіталу від таких конкурентів, як Alphabet і SpaceX, разом із очікуваним залученням коштів від Anthropic та OpenAI, роблять процес фінансування все складніше». І, до речі, в подібних переживаннях Meta не єдина. Керівники інших технологічних гігантів теж висловлюють думку, що грошей може на всіх не вистачити.

І як тут не перелякатися? Борги величезні, ставки високі, обслуговування боргу коштує дорого, а тут ще й грошей на рефінансування може не вистачити. А якщо врахувати, що попереду повна невизначеність, а назад повернути вже не можна, я маю на увазі АІ-забіг, то і справді стає трохи страшно. Тому, навряд чи великий подив викликало падіння цін на акції технологічних компаній, яке ми спостерігали цього тижня, і намагання інвесторів «сховатися» в державних облігаціях. Дохідність десятирічних навіть опустилася нижче 5%, вперше за місяць, що, теоретично, зменшує тиск на ринок акцій.

В центрі корпоративних новин опинився Маск. Не те, щоб квартальні результати його найвідоміших дітищ — SpaceX та Tesla — сильно вразили, хоча SpaceX і вдалося перевищити очікування інвесторів і по виручці, і по прибутку, і залишити прогноз капітальних витрат на попередньому рівні. Звісно, перевищити — це краще, ніж не дотягнути до прогнозів, але думаю, що фінансові показники SpaceX, нехай і гарні, не виправдовують поточної оцінки, яка базується на вірі в диво, а не на «нудних» показниках прибутку, грошового потоку та інших фундаментальних показниках. Щодо Tesla, то нічого нового — виручка нижче прогнозу, а відкоригований чистий прибуток трохи перевищив прогнози. Ох, вже ці відкориговані фінансові показники, якими так легко маніпулювати! Г

оловною новиною «від Маска» чи точніше сказати «про Маска» стали чутки про можливе об'єднання SpaceX та Tesla — акції Tesla можуть бути викуплені SpaceX за ціною у $480. Що ж, ще один каскадерський фінансовий трюк, на додачу до літаючого автомобіля, представленого Маском минулого тижня. Що не кажіть, а є у Маска якась магічна сила, що змушує світ йому вірити, навіть після такої кількості невиконаних обіцянок.

Що далі? Ймовірно, що проблеми фінансування та вартості капіталу залишаться в центрі уваги інвесторів і, якщо протягом наступних тижнів квартальні звіти та прогнози технологічних гігантів не допоможуть підтвердити, що АІ рухається у правильному напрямку, в бік підвищення ефективності та прибутковості, нас може чекати певна турбулентність. Віра вірою, але коли грошей починає не вистачати на всіх, стає трохи лячно…