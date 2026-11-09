Інвестори дедалі скептичніше оцінюють перспективи європейської економіки. У листопаді індекс економічних настроїв Sentix у єврозоні знизився до 2,4 пункту. Подібна тенденція простежується у США та Японії. Натомість Німеччина демонструє поступову стабілізацію. Такі результати показало опитування Sentix, у якому взяли участь 1025 інвесторів.
Інвестори втрачають оптимізм щодо економіки Європи: що показало нове опитування Sentix
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У листопаді індекс економічних настроїв Sentix у єврозоні знизився до 2,4 пункту з 2,7 у жовтні. Попри те, що показник перевищив прогнози аналітиків (2,1 пункту), інвестори дедалі менше вірять у швидке відновлення економіки.
Найпомітніше погіршилися очікування щодо подальшого розвитку економіки: відповідний індекс знизився на 0,5 пункту — до 8,3. Оцінка її поточного стану залишилася незмінною, на рівні мінус 3,3 пункту.
У Sentix вважають, що надії на тривале економічне відновлення знову слабшають. Серед причин називають дорожче паливо, зростання процентних ставок і політичну невизначеність.
Німеччина демонструє обережні ознаки поліпшення
На загальному тлі не надто втішних новин дещо краще виглядає Німеччина. У листопаді її індекс економічних настроїв зріс на 0,3 пункту — до мінус 3,3 пункту.
Поступово поліпшується і сприйняття нинішнього стану німецької економіки: цей показник зростає вже п'ятий місяць поспіль і в листопаді сягнув мінус 14 пунктів. Очікування щодо майбутнього залишилися незмінними — на рівні плюс 8 пунктів.
У Sentix відзначають ознаки стабілізації німецької економіки, хоча поки що йдеться про невелике поліпшення, а не про повноцінне відновлення.
Світова економіка втрачає темп
Проблеми з економічними очікуваннями не обмежуються Європою. У США індекс Sentix за місяць знизився на 2 пункти, а оцінка майбутніх перспектив — на 3,5 пункту. При цьому поточний стан американської економіки інвестори й далі оцінюють позитивно.
У Японії також помітне послаблення економічної активності. Як наслідок, глобальний індекс Sentix знижується вже третій місяць поспіль. На думку дослідників, це свідчить про поступову втрату темпу світовою економікою.
Опитування проводили з 5 до 7 листопада. У ньому взяли участь 1025 інвесторів, серед яких 220 представляли інституційні структури.
Читайте також: Світова економіка перевищить $128 трлн: яке місце посіла Україна у рейтингу МВФ
Коментарі