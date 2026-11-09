Інвестори втрачають оптимізм щодо економіки Європи: що показало нове опитування Sentix

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У листопаді індекс економічних настроїв Sentix у єврозоні знизився до 2,4 пункту з 2,7 у жовтні. Попри те, що показник перевищив прогнози аналітиків (2,1 пункту), інвестори дедалі менше вірять у швидке відновлення економіки.

Найпомітніше погіршилися очікування щодо подальшого розвитку економіки: відповідний індекс знизився на 0,5 пункту — до 8,3. Оцінка її поточного стану залишилася незмінною, на рівні мінус 3,3 пункту.

У Sentix вважають, що надії на тривале економічне відновлення знову слабшають. Серед причин називають дорожче паливо, зростання процентних ставок і політичну невизначеність.

Німеччина демонструє обережні ознаки поліпшення

На загальному тлі не надто втішних новин дещо краще виглядає Німеччина. У листопаді її індекс економічних настроїв зріс на 0,3 пункту — до мінус 3,3 пункту.

Поступово поліпшується і сприйняття нинішнього стану німецької економіки: цей показник зростає вже п'ятий місяць поспіль і в листопаді сягнув мінус 14 пунктів. Очікування щодо майбутнього залишилися незмінними — на рівні плюс 8 пунктів.

У Sentix відзначають ознаки стабілізації німецької економіки, хоча поки що йдеться про невелике поліпшення, а не про повноцінне відновлення.

Світова економіка втрачає темп

Проблеми з економічними очікуваннями не обмежуються Європою. У США індекс Sentix за місяць знизився на 2 пункти, а оцінка майбутніх перспектив — на 3,5 пункту. При цьому поточний стан американської економіки інвестори й далі оцінюють позитивно.

У Японії також помітне послаблення економічної активності. Як наслідок, глобальний індекс Sentix знижується вже третій місяць поспіль. На думку дослідників, це свідчить про поступову втрату темпу світовою економікою.

Опитування проводили з 5 до 7 листопада. У ньому взяли участь 1025 інвесторів, серед яких 220 представляли інституційні структури.

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