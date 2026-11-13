Валютний парадокс тижня: чому обмінники продають долар і євро дорожче за банки

Зміцнення гривні щодо євро відбулося значною мірою завдяки тенденції до просідання євровалюти щодо долара на міжнародних ринках.

Графік пари євро/долар

Графік курсу долара (міжбанк)

У підсумку за період із 9 до 13 листопада курс продажу долара на українському міжбанку особливо не зріс, незважаючи навіть на всі стрибки американської валюти на світових майданчиках. Зростання продажу безготівкового долара в Україні за тиждень становило лише 7,5 копійки — з ранкових котирувань понеділка 45,23/45,26 до 45,30/45,34 гривні до вечора п'ятниці. А ось безготівковий євро під час продажу просів майже на 44 копійки — з 50,55/50,57 до 50,11/50,14 грн. При цьому обсяги щоденних операцій, зареєстрованих у системі Bloomberg, були значними для українського ринку: практично щодня вони перевищували $400 млн, за винятком цієї п'ятниці, коли становили $379,5 млн. Це свідчить про підвищений попит на валюту, що створює тиск на курс.

Головним союзником гривні в цій ситуації виявився Нацбанк, який і покривав основні обсяги зростаючого попиту на долар своїми інтервенціями. Навіть 11 листопада, коли у Штатах був вихідний — День ветеранів, і ринок долара працював на умовах ТОМ, статистика угод у Bloomberg становила $426,7 млн, тобто вона не просіла, як раніше традиційно було характерно для нашого валютного міжбанку в ті дні, коли ринок працює на умовах ТОМ.

Ще складнішою була ситуація з поведінкою долара та євро на готівковому ринку. З одного боку, нещодавні операції Нацбанку з обміну безготівкової валюти банкам на готівкову для забезпечення потреб клієнтів-фізосіб створили в них певний запас готівкової валюти в касах і дозволили банкам задовольнити ажіотажний клієнтський попит, що зростав. Це призвело до того, що курси банків як щодо долара, так і щодо євро почали поступово знижуватися, чим і забезпечили формальне зниження середніх цін продажу цих валют загалом на всьому готівковому валютному ринку в статистиці регулятора.

Але, з іншого боку, збої в роботі окремих криптобірж із валютними переказами фізосіб і взагалі останні ралі на крипторинку, коли частина гравців вирішила виходити з криптоактивів і захотіла отримати готівкову валюту, та ще й у поєднанні зі зростаючим попитом на готівкову валюту в обмінниках без належного підкріплення їх готівковою валютою, призвели до ситуативного дефіциту валюти в обмінках. І це на тлі високого попиту населення дозволило їм підтримувати на високому рівні як курс приймання, так і продажу валюти.

Крім цього, частина обмінників нещодавно закупилася на ажіотажі «дорогого» долара та євро, що призвело до того, що їм потрібен був час, щоб розпродати цю валюту за вигідною для себе ціною, аби «не влетіти» з курсом і не отримати збиток. У підсумку через накладання всіх цих чинників виникла парадоксальна ситуація.

З одного боку, завдяки масованим інтервенціям Нацбанку та операціям, які він проводив з обміну для банків безготівкової валюти на готівкову з подальшим продажем її населенню, різниця між курсом міжбанку та готівковим курсом у касах банків скоротилася і майже повернулася до ще нещодавніх доажіотажних рівнів у 20−40 копійок.

А з іншого боку, в обмінниках ніхто особливо не поспішав суттєво знижувати цінники продажу валюти. У результаті курс продажу долара та євро в обмінниках фінкомпаній останніми днями часто виявлявся навіть вищим, ніж у банках. Хоча зазвичай завжди було навпаки, і саме банки були більш «жадібними» щодо курсу. У підсумку завдяки зусиллям НБУ з підкріплення банків готівковою валютою «середня температура по лікарні» різниці між готівковим і безготівковим курсами загалом скоротилася, але говорити про те, що питання остаточно знято з порядку денного, поки явно зарано.

Як приклад, на готівковому ринку більшість обмінників увечері п'ятниці, 13 листопада, продавали долар по 46,25−46,50 гривні, а банки — по 45,90−46,20 гривні. Що ж стосується євро, то тут розкид цінників також виявився чималим: у банках євро продавали за курсом 50,90−51,25 гривні, а в обмінках — по 51,35−51,60. Щоправда, при цьому не в усіх банках, які декларували такі курси, фактично була валюта для продажу. І це також довелося враховувати тим громадянам, які хотіли придбати її дешевше.

Графік готівкового курсу долара

Графік готівкового курсу євро

Про те, що ситуація залишається непростою, свідчить і статистика Нацбанку щодо купівлі/продажу валюти населенням. Різниця між обсягами купівлі валюти громадянами та сумами, які населення здає, знову щодня перебуває в межах не менш ніж $78−107 млн (антирекорд був 2 листопада, коли ця різниця становила майже $185 млн). Тобто населення продовжує скуповувати валюту у великих обсягах.

Оскільки ситуація на світовому та українському валютних ринках залишається напруженою і малопередбачуваною, власники обмінників цими вихідними збережуть широкий спред між купівлею та продажем як щодо долара, так і щодо євро, щоб не брати на себе підвищені курсові ризики.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 14−15 листопада

Курс готівкового долара в суботу та неділю більшість обмінників, користуючись збереженням високого попиту на валюту з боку громадян, виставлять у межах досить широкого коридору: приймання — від 45,35 до 45,85 гривні та продаж — від 46,15 до 46,50 гривні.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в широкому діапазоні: приймання — від 50,40 до 50,90 гривні та продаж — від 51,25 до 51,70 гривні.

Деякі з обмінників можуть скоригувати зазначені мною вище прогнозні курси ще на плюс-мінус 5−10 копійок залежно від своїх індивідуальних завдань і платоспроможного попиту у своєму регіоні.

Широкий розкид цінників купівлі та продажу готівкової валюти в обмінниках фінкомпаній і у відділеннях банків, що працюють у вихідні, знову стане головною особливістю готівкового українського валютного ринку цієї суботи та неділі, що дозволить спекулянтам добре заробити за ці дні на грі з курсами в різних мережах обмінників і відділеннях банків, що працюють у вихідні.