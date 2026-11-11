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11 листопада 2026, 12:28

Український бізнес масово переходить на ШІ: скільки компаній уже використовують технологію

Частка українських підприємств, які використовують штучний інтелект (ШІ), зросла з 13,1% у 2025 році до 23,4% у 2026-му. Найактивніше технологію впроваджують великі компанії, а головними цілями бізнесу залишаються підвищення ефективності та скорочення витрат. Про це свідчать результати опитування Національного банку України, оприлюднені 10 листопада.

Частка українських підприємств, які використовують штучний інтелект (ШІ), зросла з 13,1% у 2025 році до 23,4% у 2026-му.
Доля украинских предприятий, использующих искусственный интеллект (ИИ), выросла с 13,1% в 2025 году до 23,4% в 2026 году.
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Скільки компаній використовують штучний інтелект

За результатами двох хвиль опитування, проведених у II кварталі 2025 року та III кварталі 2026 року, частка підприємств, які вже застосовують ШІ, збільшилася на 10,3 відсоткового пункту — до 23,4%.

Водночас частка компаній, які розглядають можливість упровадження штучного інтелекту, зросла з 19,9% до 29,8%.

Також суттєво змінилися очікування бізнесу щодо автоматизації. Частка компаній, які вже мають або очікують на високий рівень автоматизації завдяки ШІ, збільшилася з 2% до 46,8%.

Великий бізнес упроваджує ШІ активніше

За даними НБУ, використання штучного інтелекту залежить від розміру підприємства.


Найбільше зростання продемонстрували великі підприємства: частка користувачів ШІ серед них збільшилася більш ніж удвічі.

Крім того, компанії, які одночасно здійснюють експортні та імпортні операції, використовують штучний інтелект активніше за інших. У цій категорії показник зріс в 1,9 раза.

У яких галузях найчастіше використовують ШІ

Лідерами за темпами впровадження технології стали підприємства будівництва, переробної промисловості та інших видів економічної діяльності.

Натомість у сільському господарстві, добувній промисловості, енергетиці та водопостачанні частка компаній, які не планують використовувати ШІ, залишається відносно високою.

Найпоширенішим напрямом використання є генеративний штучний інтелект. Складніші технологічні рішення підприємства застосовують значно рідше.

Здебільшого бізнес використовує ШІ для адміністративних і фінансових завдань, прагнучи підвищити продуктивність та оптимізувати операційні витрати.

Що стримує впровадження штучного інтелекту

Серед основних перешкод бізнес називає потребу в навчанні працівників, нестачу готових технологічних рішень та експертної підтримки.

Окремою проблемою залишається захист інформації. 34% опитаних керівників підприємств висловили занепокоєння щодо безпеки даних і конфіденційності під час використання ШІ.

У НБУ також зазначають, що впровадження технології відбувається нерівномірно за регіонами, зокрема через близькість до бойових дій і релокацію підприємств.

Як проводили опитування

Першу хвилю дослідження НБУ провів із 30 квітня до 28 травня 2025 року, другу — з 30 липня до 28 серпня 2026 року.

В опитуваннях взяли участь відповідно 649 та 658 підприємств різних розмірів і галузей із 21 регіону України.

Регулятор наголошує, що результати відображають відповіді керівників підприємств, а не власні оцінки Нацбанку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Abramon
Abramon
11 листопада 2026, 13:02
#
«Натомість у сільському господарстві, добувній промисловості, енергетиці та водопостачанні частка компаній, які не планують використовувати ШІ, залишається відносно високою.» Дивно. Наприклад на ГЗК агент ШІ зміг би працювати в три зміни)))
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