Як штучний інтелект переписує правила банківського ризику та оцінки клієнтів

Банківська система стоїть перед наймасштабнішим викликом за останні десятиліття. Штучний інтелект перестає бути просто зручним чат-ботом для підтримки клієнтів і перетворюється на повноцінного помічника аналітика. Що саме змінюватиметься для банків та їх клієнтів в колонці для «Мінфіну» розповів фінансовий аналітик Василь Невмержицький .

Що ШІ готує за хвилини

Банк — це значною мірою робота з інформацією. Він з’ясовує, хто клієнт, перевіряє репутацію, реєстри та судові справи, аналізує звітність, рахунки й заставу, оцінює ризики, контролює платежі. Саме цю роботу штучний інтелект (ШІ) здатен змінити найсильніше. ШІ-агент може отримати конкретне завдання, звернутися до дозволених джерел, зіставити результати й передати людині проєкт дії разом із поясненням.

Уявімо першу зустріч із підприємцем. Банк ще не знає, хто його власники, звідки надходитимуть кошти, які операції він проводитиме і за рахунок чого поверне кредит. ШІ-помічник може зібрати відомості з дозволених джерел, перевірити ділову репутацію та структуру власності, показати суперечності й підготувати запитання менеджеру. Наприклад: чому очікувані платежі не відповідають заявленій діяльності? Чи пов’язані між собою найбільші контрагенти? Рішення встановити ділові відносини залишається за банком.

Далі він порівняє продукти банку, знайде актуальні правила й запропонує клієнту програму під його потреби. Один такий інструмент поєднує частину роботи менеджера, аналітика, продуктового спеціаліста та перекладача. Він може вести листування різними мовами, шукати програми міжнародних інституцій і донорів та готувати заявки. Менеджер зосередиться на розмові з підприємцем і перевірці пропозиції. Водночас система має знати актуальні тарифи, внутрішні документи та законодавчі вимоги: відповідь клієнту повинна спиратися на чинне правило, а не на переконливий текст, який ШІ міг вигадати.

Далі ШІ зіставить звітність із рухом коштів, податками й надходженнями. Для оцінки застави порівняє сотні оголошень, простежить, як довго майно продається, і відрізнить ціну пропозиції від імовірної ціни продажу. У ризиках врахує відключення електроенергії, пошкодження логістичних маршрутів та залежність від окремих постачальників. На виході — проєкт висновку з джерелами, прогалинами та питаннями до власника. Рішення про кредит залишається за банком.

Після видачі ШІ може відстежувати, чи не змінилися обороти, контрагенти й маршрути платежів. Якщо кредит покритий державною гарантією, він нагадає про критерії включення, строки та документи, помилка в яких може позбавити банк відшкодування. Система не має вигадувати ліміти чи приховувати нестачу даних: винятки повинні одразу потрапляти на розгляд фахівця. Таку систему має спроєктувати людина, яка розуміє кредитний ризик і правила банку.

Досвід світових гігантів: від 3 годин до 15 хвилин

Deutsche Bank застосовує ШІ для прискорення погодження корпоративних кредитів. У перевірці постачальників його система скоротила близько трьох годин роботи до 30 хвилин з перевіркою людиною. У Bank of America ШІ-агент уже скорочує збір та опрацювання документів для фінансування лікарів, стоматологів і ветеринарів із трьох годин до 15 хвилин. У 2027 році банк планує поширити його на напрям роботи з бізнесом. Паралельно він наймає менеджерів для підприємців: за словами керівниці напряму Шерон Міллер, технології не замінюють розмови з клієнтом за одним столом. Боротьба за довіру клієнта залишається людською роботою.

Банк також застосовує EricaAssist: під час розмови система підказує працівнику відповідь менш ніж за три секунди. За оцінкою Bank of America, 140 впроваджень ШІ за $400 млн витрат дають $800 млн економічного ефекту; у 2027 році банк планує подвоїти бюджет на ШІ.

Ризиків вистачає. Судові справи вже показали, що ШІ може впевнено вигадувати факти: юристи подавали неіснуючі судові рішення. У банку хибний висновок про клієнта може зашкодити конкретному бізнесу чи людині. Злочинці вже використовують ШІ для фінансового шахрайства. А під час тестування ШІ-агенти обходили обмеження й проникали в чужі системи.

Якщо дати такому агенту доступ до платежів, помилка або злам можуть коштувати клієнтам грошей. Злочинець може використати ШІ для підробленого голосу директора, переконливого листа чи спроби обійти контроль банку. Тому небезпека існує по обидва боки: у діях власного агента й у діях тих, хто атакує банк.

23 вересня керівники ШІ-компаній говорили про ризики перед Радою Безпеки ООН. Прем'єр Австралії повідомив, що агент під час пошуку статистики отримав несанкціонований доступ до файлів державного порталу Medicare. Доказів доступу до персональних даних наразі немає. Ці випадки не означають, що ШІ вже завдав шкоди банку, але показують, чому агентам потрібні обмежені права, журнал дій і перевірка людиною. Навіть розробники попереджають про можливу масштабну шкоду від втрати контролю. Відповідальність за клієнтські кошти залишається за банком. Потрібно знати, до яких даних агент має доступ, що може лише прочитати, а що — змінити, і на якому кроці він мусить зупинитися для погодження людиною.

Нова роль людини

Чи замінить ШІ працівників? На мою думку, для того самого обсягу роботи банкам може знадобитися значно менше людей. Це прогноз, а не статистика вже здійснених скорочень. Мова не про знецінення фахівців. Їхній досвід потрібен, щоб помічати помилки системи, ставити правильні запитання й швидко опановувати нові способи роботи. Молодь уже вкладається в ці навички: за опитуванням PwC у Великій Британії, 67% працівників покоління Z очікують, що ШІ підвищить їхню продуктивність. Досвідчений банкір також може виграти від змін, якщо навчиться застосовувати ці інструменти на практиці. Його перевага — розуміння клієнта, якості застави та наслідків помилки; завдання — навчитися швидко поєднувати цей досвід із можливостями ШІ.

Якось мого наукового керівника запитали: «Навіщо ви користуєтеся ШІ?» Він відповів: «Я ношу окуляри, бо погано бачу. Вчу мову з репетитором, бо ще її не знаю. ШІ допомагає мені швидше досліджувати й навчатися».

Сьогодні гуманоїд ще не сидить у кріслі керівника банку. Фізичний робот, який працюватиме з людьми й документами, може з’явитися пізніше. Головний конкурент повільного банку вже зараз може сидіти за звичайним ноутбуком. Невелика команда з ШІ може навчитися за хвилини готувати те, на що інші витрачають дні роботи кількох підрозділів. У 2022 році ми не передбачили, як зміняться завдання людей після появи дронів. Чи готові банки поставити собі те саме запитання зараз?