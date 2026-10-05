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5 жовтня 2026, 13:08

ТЦК не може вимагати особистої явки для розгляду відстрочки: що вирішив суд

Військовозобов'язаний, який постійно проживає за кордоном, має право надіслати до ТЦК заяву про надання відстрочки поштою, а територіальний центр не може просто відмовитися її розглядати через відсутність особистої явки. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Військовозобов'язаний, який постійно проживає за кордоном, має право надіслати до ТЦК заяву про надання відстрочки поштою, а територіальний центр не може просто відмовитися її розглядати через відсутність особистої явки.
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Такий висновок зробив Харківський окружний адміністративний суд у справі № 520/26332/25. Другий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін у оскарженій частині.

Йдеться про чоловіка, який перебував на військовому обліку та тривалий час жив за межами України. Він надіслав до ТЦК заяву на відстрочку разом із підтвердними документами, посилаючись на навчання.

ТЦК відмовився розглядати заяву по суті, заявивши, що для оформлення відстрочки чоловік має особисто прибути до центру та подати заяву за встановленою формою.

Суд визнав таку бездіяльність протиправною та зобов’язав комісію ТЦК розглянути заяву по суті й ухвалити відповідне рішення.

Що це означає на практиці

Суд фактично розділив два питання: право людини подати заяву на відстрочку та обов’язок дотримуватися правил військового обліку.

Сам факт проживання за кордоном не позбавляє військовозобов'язаного можливості реалізувати право на відстрочку. Якщо він має законну підставу та надав необхідні документи, ТЦК повинен розглянути заяву, а не відмовляти лише через відсутність особистої присутності.

Водночас виїзд за кордон не звільняє людину від обов’язку підтримувати свої військово-облікові дані в актуальному стані.

Чому чоловік отримав «порушення» в Резерв+

У цій справі ТЦК направив чоловікові рекомендованим листом повістку за його задекларованою адресою в Україні. Оскільки на момент відправлення повістки саме ця адреса залишалася в облікових даних, суд визнав таке оповіщення належним.

Чоловік не з’явився за повісткою, оскільки перебував за кордоном. Дані про порушення правил військового обліку внесли до реєстру «Оберіг», а в «Резерв+» з’явилася відповідна позначка.

При цьому суд наголосив: проживання за кордоном саме по собі не скасовує обов’язку повідомляти ТЦК про зміну місця проживання. У цій справі чоловік актуалізував інформацію про адресу за кордоном лише 28 червня 2025 року, тоді як повістка передбачала явку 30 травня.

Тому в частині внесення відомостей про порушення правил військового обліку суд не задовольнив його вимоги.

Позначка в «Резерв+» — ще не штраф

Апеляційний суд також пояснив, що статус «Порушення правил військового обліку» або пов’язана з ним позначка про розшук у «Резерв+» сама по собі не означає, що людину вже притягнули до адміністративної відповідальності.

Такий запис передує процедурі притягнення до відповідальності та не є постановою про штраф.

У цій справі згодом у «Оберіг» автоматично скасували прострочене порушення, тому на момент розгляду справи відповідні відомості вже були відсутні.

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Головний висновок суду

Ця справа важлива для українців, які перебувають за кордоном і мають підстави для відстрочки. ТЦК не може відмовитися розглядати заяву лише тому, що військовозобов'язаний не прибув особисто, якщо він надіслав заяву та підтвердні документи.

Водночас людина за кордоном повинна стежити за актуальністю своїх військово-облікових даних. Якщо ТЦК має стару адресу в Україні, повістка, направлена за нею у встановленому порядку, може бути визнана належним оповіщенням.

Як ми повідомляли: ТЦК тепер може оскаржувати сімейні справи: батькам-одинакам буде складніше отримати відстрочку

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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