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13 листопада 2026, 18:30

Біткоїн опустився нижче $69 000: крипторинок охопив «крайній страх»

Криптовалютний ринок переживає чергову хвилю розпродажів. 13 листопада біткоїн опустився нижче психологічної позначки $70 000 і торгується поблизу $68 600. Падіння охопило й інші цифрові активи, а настрої інвесторів погіршилися до рівня «крайнього страху».

Криптовалютний ринок переживає чергову хвилю розпродажів. 13 листопада біткоїн опустився нижче психологічної позначки $70 000 і торгується поблизу $68 600.
Крипторинок охопив «крайній страх»
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За даними CoinMarketCap, індекс настроїв Crypto Fear & Greed опустився до 19 пунктів. Це свідчить про значне погіршення ставлення інвесторів до криптовалют. Cointelegraph також зафіксував перехід індексу в зону крайнього страху — на рівні 20 пунктів. Востаннє настільки низькі показники спостерігалися в липні 2026 року.

Чому падає крипторинок

Нинішній розпродаж пояснюється не одним чинником, а одночасним посиленням кількох негативних тенденцій.

1. Інвестори виводять гроші з криптовалютних фондів.

Одним із головних джерел тиску залишаються спотові біткоїн-ETF у США. За даними Glassnode, за 20 торгових сесій вони втратили близько $1,6 млрд чистого капіталу.

Зокрема, протягом дев'яти торгових сесій до середи, 11 листопада, з фонду BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) вивели понад $2 млрд. За п'ять сесій загальний відтік з американських біткоїн-ETF сягнув майже $1,44 млрд.

2. З ринку зникає ліквідність.

Ще один тривожний сигнал — скорочення пропозиції стейблкоїнів. За даними Glassnode, за 30 днів до 9 листопада їхня сукупна пропозиція зменшилася на $14,2 млрд. Це найшвидше скорочення з червня 2022 року.

Стейблкоїни, зокрема USDT та USDC, виконують роль своєрідних доларових резервів крипторинку. Інвестори використовують їх для зберігання капіталу та купівлі цифрових активів.

Коли пропозиція стейблкоїнів скорочується, це може свідчити про виведення грошей із криптоекосистеми. Відповідно, на ринку стає менше вільного капіталу, який міг би підтримати ціни під час падіння.

3. Інвестори побоюються посилення політики ФРС.

Додатковий тиск створюють макроекономічні фактори. Стійка інфляція у США посилила побоювання, що Федеральна резервна система може знову підвищити процентні ставки вже у грудні.

Дохідність американських десятирічних держоблігацій перевищила 5%, а долар зміцнився. За таких умов інвестори стають обережнішими щодо ризикових активів, до яких належать і криптовалюти.

За оцінками аналітиків, біткоїн останнім часом демонструє слабкість навіть на тлі зростання американського фондового ринку. Це свідчить про те, що на криптовалюту впливають не лише настрої на фондових майданчиках, а й дефіцит ліквідності та зміна очікувань щодо процентних ставок.

4. Додатковий тиск створюють примусові ліквідації.

Падіння біткоїна нижче $70 000 спровокувало масштабне закриття позицій трейдерів, які грали на підвищення вартості криптовалют.

За даними CoinGlass, за 24 години було ліквідовано позицій на $1,47 млрд. Із цієї суми $1,31 млрд припало на довгі позиції (long), тобто ставки на зростання цін. Загалом примусово закрили позиції понад 175 тис. трейдерів.

Лише за чотири години обсяг ліквідацій становив $798 млн. Це посилило падіння: коли ціна активу знижується, біржі автоматично закривають позиції трейдерів, які не можуть підтримувати необхідний рівень забезпечення. Такі продажі створюють додатковий тиск на котирування.

5. Негативні новини з фондового ринку.

На настрої також вплинули потрясіння в технологічному секторі та ситуація навколо Nvidia. Інвестори скорочують вкладення в ризикові активи на тлі невизначеності щодо американської економіки та перспектив монетарної політики.

Окремим негативним фактором стало рішення індексного провайдера MSCI виключити компанію Strategy Майкла Сейлора зі своїх глобальних індексів із 1 грудня.

Strategy є найбільшим публічним корпоративним власником біткоїна. Компанія попереджала, що виключення з індексів може спровокувати продаж її акцій на $2,8 млрд. За оцінками JPMorgan, якщо інші індексні провайдери наслідуватимуть це рішення, потенційний відтік може бути значно більшим.

Це створює додаткову невизначеність щодо майбутніх інституційних інвестицій у компанії, бізнес-модель яких побудована навколо накопичення криптовалют.

Читайте також: Біткоїн ледве не обвалився до $71 000: відставка глави Nvidia посилила розпродажі на крипторинку

Що відбувається з іншими криптовалютами

Падіння не обмежилося біткоїном. За даними The Block, під час однієї з хвиль розпродажів Ethereum дешевшав приблизно на 6%, BNB — на 6,3%, XRP — на 3,5%.

За оцінками Cointelegraph, біткоїн за тиждень втратив понад 9% вартості. Таким чином, нинішній розпродаж продовжує негативну тенденцію, яка сформувалася раніше.

Головна проблема крипторинку зараз — поєднання слабкого попиту, відтоку інституційного капіталу, скорочення ліквідності та примусових продажів. Саме ця комбінація робить ринок особливо вразливим до нових негативних новин.

Як ми писали: Понад $1 млрд ліквідацій і перекази біткоїнів компанією Трампа: чому крипторинок пішов униз

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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