Португалія ускладнює отримання громадянства — це стосується і українців

Португалія посилює правила натуралізації — і ці зміни напряму зачеплять українців, які розглядають країну як шлях до паспорта Європейського Союзу, пише Visitukraine.

Парламент уже підтримав реформу більшістю у 2/3 голосів, але остаточне рішення ще попереду.

Що змінюється?

Нові правила передбачають більш жорсткий підхід до перевірки кандидатів. Тепер відмову в громадянстві можна отримати вже при вироку від 3 років (раніше — від 5), а також розширено перелік правопорушень, які блокують отримання паспорта.

Для українців це означає підвищену увагу до юридичної історії під час проживання в країні.

Нові строки

Саме строки стають головною зміною для українців. Якщо раніше Португалія вважалася одним із найшвидших шляхів до громадянства в ЄС, то тепер ситуація суттєво змінюється.

10 років проживання для громадян третіх країн (включно з українцями)

відлік починається лише з моменту отримання ВНЖ

можливе застосування змін навіть до тих, хто вже перебуває в країні.

Фактично це подовжує шлях до паспорта майже вдвічі.

Після 2022 року багато українців обрали Португалія як країну для переїзду, розраховуючи на швидшу натуралізацію. Тепер ці очікування можуть не справдитися, а строки — суттєво зрости.

Що залишилось без змін?

Попри посилення, деякі умови залишаються лояльними:

можливість подаватися на громадянство навіть за наявності соціальної допомоги

збереження відносно гнучких умов проживання для підтримання ВНЖ.

Це важливо для українців, які ще не мають стабільного доходу або перебувають у процесі адаптації.

Остаточне рішення залежить від президента Антоніу Жозе Сегуру — він може як підписати закон, так і накласти вето, щоб врахувати інтереси іноземців.