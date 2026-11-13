Після закриття міжбанку у п'ятницю, 13 листопада, курс долара знизився на 8 копійок у купівлі і на 7 у продажу. Тоді як курс євро поменшав на 9 копійок у купівлі і на 8 — у продажу.
13 листопада 2026, 18:01
Долар і євро подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 13 листопада
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Закриття 13 листопада
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Зміни
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45,38/45,41
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45,30/45,34
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8/7
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50,20/50,22
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50,11/50,14
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9/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,31−45,96 грн. Євро купують за 50,24 грн, а продають за 51,13 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,02−46,22, євро — 51,05−51,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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