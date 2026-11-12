Біткоїн ледве не обвалився до $71 000: відставка глави Nvidia посилила розпродажі на крипторинку

Біткоїн продовжує дешевшати на тлі розпродажів на фінансових ринках. 12 листопада 2026 року перша криптовалюта торгувалася поблизу $71 700, втративши понад 3% за останні 24 години. Приблизно на стільки ж скоротився і загальний ринок криптовалют. Про це пише Cointelegraph.

Біткоїн ледве не обвалився до $71 000

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Одним із чинників тиску на інвесторів стала несподівана відставка Дженсена Хуанга з посади генерального директора Nvidia. Акції технологічного гіганта різко подешевшали, потягнувши вниз інші активи, пов'язані з розвитком штучного інтелекту.

Відставка глави Nvidia посилила розпродажі

Після відкриття американських фондових бірж акції Nvidia падали майже на 13%. Згодом втрати скоротилися, але на момент публікації папери компанії залишалися приблизно на 7,2% дешевшими.

Хуанг залишив посаду після 33 років керівництва компанією. Тимчасово його замінила фінансова директорка Колетт Кресс. Рішення стало несподіванкою для ринку та посилило побоювання щодо стабільності технологічного сектору.

За оцінкою економіста Мохамеда Ель-Еріана, наслідки цієї події можуть вийти далеко за межі Nvidia. Додаткову невизначеність створюють політичні розслідування та питання, пов'язані з експортом американських ШІ-чипів до Китаю.

Водночас криптовалюти вже перебували під тиском продавців. Біткоїн опустився нижче своєї 21-тижневої простої ковзної середньої, яка становила близько $73 078. Це технічний сигнал, на який звертають увагу трейдери під час оцінювання середньострокового тренду.

Інвестори побоюються нових підвищень ставок ФРС

Ще одним чинником тиску стала американська інфляційна статистика. Жовтневий індекс споживчих цін (CPI) виявився вищим за очікування, через що учасники ринку почали враховувати ймовірність агресивнішої політики Федеральної резервної системи США.

Вищі процентні ставки зазвичай зменшують привабливість ризикових активів, зокрема біткоїна та акцій технологічних компаній.

Наступним важливим орієнтиром для інвесторів стане публікація індексу цін виробників (PPI) у США. Якщо показник продемонструє послаблення інфляційного тиску, це може підтримати криптовалютний ринок. Натомість сильніші за прогноз результати посилять побоювання щодо подальшого підвищення ставок.

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Ліквідації на крипторинку сягнули $730 млн

Падіння котирувань супроводжувалося масштабним закриттям позицій трейдерів. За даними CoinGlass, обсяг ліквідацій на криптовалютному ринку за 24 години сягнув приблизно $730 млн.

Ліквідації відбуваються, коли біржа примусово закриває позиції трейдерів через недостатню маржу. Особливо вразливими під час різких коливань стають учасники, які торгують із кредитним плечем.

Масове закриття таких позицій може додатково прискорювати падіння: примусові продажі створюють новий тиск на котирування та провокують наступні ліквідації.

Таким чином, на біткоїн одночасно впливають погіршення настроїв на фондовому ринку, невизначеність навколо Nvidia та побоювання щодо подальшої монетарної політики США. Найближчим важливим випробуванням для криптовалют стане американська статистика цін виробників.

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