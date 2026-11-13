Національний банк України встановив офіційний курс долара на вихідні — 14−15 листопада — на рівні 45,42 грн/$. Порівняно з п'ятничним курсом американська валюта подорожчає на 4 копійки — напередодні офіційний курс становив 45,38 грн/$.
13 листопада 2026, 15:55
Долар помірно зростає, а євро дешевшає: НБУ встановив курс на вихідні
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Як змінився курс євро
Що стосується євро, офіційний курс становитиме 50,22 грн/€. Таким чином європейська валюта подешевшає на 12 копійок. 13 листопада курс євро становив 50,34 грн/€.
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Джерело: Мінфін
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