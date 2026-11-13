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13 листопада 2026, 14:20

Toyota Corolla стала найнадійнішим автомобілем 2026 року: які моделі потрапили до топ-10

Toyota Corolla визнали найнадійнішим автомобілем Великої Британії за підсумками 2026 року. Модель посіла перше місце в рейтингу FN50 Reliability Awards, який щороку публікує британське видання Fleet News. Другу позицію отримала BMW 3 Series, а третю — Tesla Model 3. Про це пише Укравтопром

Toyota Corolla визнали найнадійнішим автомобілем Великої Британії за підсумками 2026 року.
Рейтинг найнадійніших автівок
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Рейтинг сформували на основі даних 50 найбільших британських лізингових компаній, автопарки яких налічують понад 1,5 млн машин. Оцінювали реальний досвід експлуатації автомобілів, зокрема кількість днів, протягом яких вони не могли використовуватися через несправності за останні 12 місяців.

На відміну від рейтингів, побудованих на оцінках експертів або відгуках автовласників, FN50 відображає досвід корпоративних автопарків. Для компаній простої автомобілів означають додаткові витрати та проблеми з виконанням робочих завдань.

Десятка найнадійніших автомобілів 2026 року

До першої десятки рейтингу Fleet News увійшли:

  1. Toyota Corolla

  2. BMW 3 Series

  3. Tesla Model 3

  4. BMW i4

  5. Kia Sportage

  6. Lexus NX

  7. Polestar 2

  8. Tesla Model Y

  9. Toyota RAV4

  10. Hyundai Tucson

Toyota Corolla піднялася з другого місця на перше, тоді як BMW 3 Series опустилася на другу позицію. Tesla Model 3 зберегла третє місце.

Серед помітних змін — четверта позиція електричного BMW i4, який піднявся з сьомого місця. Polestar 2 уперше потрапив до першої десятки й одразу посів сьому сходинку. Натомість Tesla Model Y опустилася з шостого на восьме місце.

BMW стала найнадійнішим виробником, Tesla здійснила ривок

У рейтингу автомобільних брендів перше місце посіла BMW. Далі розташувалися Toyota та Tesla. До десятки також увійшли Volkswagen, Kia, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Lexus і Nissan.

Найбільший прогрес продемонструвала Tesla: за рік виробник піднявся з восьмого на третє місце. Audi, навпаки, опустилася з третьої позиції на сьому, а Volvo — із шостої на восьму.

Toyota та її преміальний бренд Lexus представлені одразу трьома моделями в автомобільному топ-10: Corolla, RAV4 і NX.

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Чому Toyota Corolla отримала перше місце

Перемога Corolla не стала випадковістю: модель давно має репутацію популярного автомобіля для корпоративних автопарків. Важливу роль відіграє і виробництво: британські версії Corolla Hatchback і Touring Sports випускають на заводі Toyota у Бернастoні, графство Дербішир.

Компанія також пропонує у Великій Британії гарантію терміном до 10 років або 100 тис. миль пробігу. Після стандартної трирічної гарантії покриття можна продовжувати завдяки обслуговуванню в авторизованих сервісних центрах. Ця програма має окремі умови й обмеження.

Водночас результати FN50 не варто сприймати як остаточну відповідь на питання, який автомобіль найнадійніший для кожного покупця. Рейтинг відображає досвід британських корпоративних автопарків, а не всіх приватних власників, і не гарантує такої самої безвідмовності для кожної версії моделі, двигуна чи року випуску.

Як ми писали: Toyota RAV4 чи Renault Duster: які авто обирали українці та бізнес у жовтні



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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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