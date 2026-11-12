Розробник Claude виходить на біржу з оцінкою $1,4 трлн: скільки коштуватимуть акції Anthropic

Американська компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, готується до одного з найбільших первинних розміщень акцій (IPO) в історії. Компанія планує залучити до $64,4 млрд на відкритому ринку та ще $26 млрд через приватне розміщення серед технологічних партнерів. Очікується, що торги на біржі Nasdaq розпочнуться 19 листопада під тикером ANT. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи компанії.

Anthropic планує розмістити 825 млн акцій класу А за ціною від $70 до $78 за папір.

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З 12 листопада, за інформацією інвестиційної платформи Freedom, її клієнтам стали доступні попередні торги паперами Anthropic у власній торговельній системі. При цьому офіційний біржовий дебют компанії ще не відбувся.

Скільки коштуватимуть акції Anthropic

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Anthropic планує розмістити 825 млн акцій класу, А за ціною від $70 до $78 за папір.

За верхньою межею діапазону обсяг IPO становитиме близько $64,4 млрд.

Водночас Google, Nvidia, Microsoft та інші технологічні партнери погодилися інвестувати ще $26 млрд через окреме приватне розміщення акцій без права голосу.

За такими умовами сукупний обсяг угод може досягти $90,4 млрд.

Оцінка Anthropic з урахуванням потенційного розмивання акціонерного капіталу становитиме приблизно $1,4 трлн. Без урахування опціонів та інших інструментів, які можуть бути конвертовані в акції, ринкова капіталізація за верхньою межею діапазону оцінюється приблизно в $1,02 трлн.

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Остаточну ціну розміщення очікують 18 листопада, а перші торги на Nasdaq — наступного дня.

Втім, підсумкова оцінка компанії може виявитися вищою. За інформацією Financial Times, через значний попит інвесторів банки-організатори розглядають можливість підвищення ціни IPO, що може збільшити оцінку Anthropic до $1,5 трлн або більше.

Виручка зросла у 13 разів, але компанія залишається збитковою

Anthropic заснували у 2021 році Даріо Амодеї та група колишніх співробітників OpenAI.

Основним продуктом компанії є сімейство моделей штучного інтелекту Claude. На їхній основі Anthropic розвиває інструменти для програмування, автоматизації бізнес-процесів та роботи з великими обсягами інформації.

Бізнес орієнтований переважно на корпоративних клієнтів, які оплачують підписки, програмні продукти та доступ до моделей через API.

За дев'ять місяців 2026 року виручка Anthropic досягла $33,24 млрд. Це на 1 206% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас чистий збиток компанії становив $104 млрд, збільшившись більш ніж утричі.

Однак більша частина цієї суми не пов'язана з прямими грошовими витратами. Близько $94,3 млрд збитків виникли внаслідок переоцінки конвертованих зобов'язань та інших фінансових інструментів. Операційний збиток за дев'ять місяців становив $1,26 млрд.

До кінця жовтня річний темп виручки Anthropic, розрахований на основі поточних показників, досяг $81 млрд, збільшившись приблизно на $10 млрд лише за місяць.

Проте швидке зростання супроводжується значними зобов'язаннями щодо обчислювальної інфраструктури. Компанія уклала контракти та орендні угоди на загальну суму близько $900,9 млрд, переважно для забезпечення роботи та розвитку ШІ-моделей.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що до кінця десятиліття виручка Anthropic може зрости приблизно до $685 млрд.

Водночас інвестори звертають увагу на ризики: високу вартість обчислювальних потужностей, конкуренцію з OpenAI та іншими розробниками, а також можливість того, що темпи зростання доходів не виправдають нинішню оцінку компанії.

Чому IPO привернуло увагу ринку

Як раніше писав «Мінфін», у травні 2026 року Anthropic залучила $65 млрд фінансування за оцінки $965 млрд. У липні повідомлялося про підготовку до біржового дебюту, який спочатку очікували в жовтні. Згодом строки змістилися на листопад.

У вересневому аналізі «Мінфіну» зазначалося, що на тлі зростання інтересу до штучного інтелекту потенційна оцінка Anthropic могла сягнути $2 трлн. Однак нинішні умови IPO передбачають нижчу капіталізацію. Інвестори дедалі більше зважають не лише на темпи зростання виручки, а й на витрати, необхідні для розвитку ШІ.

Додатковим чинником попиту можуть стати індексні фонди. За оцінками аналітиків, включення Anthropic до великих фондових індексів здатне створити попит на акції приблизно на $19 млрд. Водночас обмежена кількість паперів у вільному обігу може посилити коливання котирувань після лістингу.

Результати IPO також стануть орієнтиром для оцінки перспектив виходу на біржу OpenAI та інших великих розробників штучного інтелекту.