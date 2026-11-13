Глобальний збій Microsoft 365 паралізував роботу офісів, шкіл і держустанов: що сталося з Outlook і Teams

Масштабний збій у Microsoft 365 порушив роботу компаній, навчальних закладів і державних установ у різних країнах. Користувачі втратили доступ до електронної пошти Outlook, корпоративного месенджера Teams, SharePoint та інших сервісів Microsoft. Як повідомляє Reuters, проблеми також виникли з помічником на основі штучного інтелекту Copilot.

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Перебої почалися вдень 12 листопада за східноамериканським часом і тривали понад 12 годин. За даними Downdetector, кількість повідомлень про проблеми з Outlook у світі на піку наблизилася до 140 тис. У США окремо зафіксували майже 130 тис. скарг.

Збій виявився масштабнішим за звичайну несправність поштового сервісу: проблеми торкнулися роботи державних інформаційних систем, авіакомпаній, фінансових установ, страхових компаній і міжнародного бізнесу.

Чому припинили працювати сервіси Microsoft

Microsoft пояснила перебої проблемами з власною інфраструктурою. Частина серверів несподівано стала недоступною, через що навантаження на решту систем зросло. Це спричинило помилки підключення до поштової платформи Exchange Online та пов'язаних із нею сервісів.

Компанія намагалася перезапустити сервери й перерозподілити трафік між іншими компонентами інфраструктури. Однак після повернення частини серверів до роботи деякі з них знову переставали відповідати на запити користувачів.

У Microsoft також повідомили, що не виявили ознак зловмисної активності, яка могла б спричинити збій. Тобто наразі немає підтверджень, що йдеться про кібератаку.

Проблеми зачепили Exchange Online, Outlook, Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot та інші корпоративні інструменти. Водночас компанія уточнювала, що найбільше постраждали функції, залежні від поштової інфраструктури Exchange Online, тоді як частина інших можливостей Microsoft 365 продовжувала працювати.

Як збій вплинув на бізнес і державні установи

Наслідки відчули користувачі в різних частинах світу. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, перебої торкнулися державних інформаційних систем Японії, Австралії та США.

В Австралії проблеми з Outlook та іншими сервісами вплинули на роботу шкіл, підприємств і медичних закладів. Деякі навчальні заклади, зокрема віддалені школи, були змушені призупинити заняття. Підприємства не могли вчасно отримувати замовлення, виставляти рахунки та користуватися бухгалтерськими програмами.

У США перебої ускладнили роботу компаній, а також окремих державних структур. У Японії уряд повідомив про вплив збою на державну IT-інфраструктуру.

Проблеми виникли й у міжнародному фінансовому секторі. За даними Reuters, одна з тайванських фінансових компаній була змушена підтверджувати торговельні операції факсом, а інша скасувала операцію з викупу облігацій. Британська страхова компанія Aviva готувала резервні сценарії для проведення звітних конференцій, а данська логістична група Maersk попередила клієнтів про затримки електронних повідомлень.

Збій також вплинув на роботу компаній OpenAI та Anthropic, які використовують інтеграції з інфраструктурою Microsoft.

Коли Microsoft почала відновлювати роботу

Упродовж ночі з 12 на 13 листопада компанія кілька разів повідомляла про спроби відновити роботу систем. Спочатку з'явилися перші позитивні результати перезапуску серверів, однак подальші перевірки показали, що частина з них знову ставала недоступною після повернення навантаження.

Через це Microsoft почала шукати додаткові способи відновлення потужностей і перерозподілу трафіку. Пізніше компанія повідомила про ознаки стабілізації після ширшого застосування виправлень, але повне відновлення сервісів потребувало часу.

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Чи були проблеми в українських користувачів

Перебої відчули й користувачі в Україні. За даними Downdetector станом на 8:30 13 листопада, серед повідомлень про проблеми з Microsoft 365 37% стосувалися входу в систему, 30% — роботи застосунків, ще 20% — збереження та синхронізації даних.

Ці показники відображають структуру скарг користувачів на платформі моніторингу, а не офіційну статистику Microsoft щодо кількості постраждалих клієнтів.

Інцидент став одним із наймасштабніших збоїв Microsoft 365 за останній час. Для компаній, державних органів і навчальних закладів, які використовують екосистему Microsoft як основну робочу інфраструктуру, він продемонстрував ризики залежності від одного постачальника цифрових сервісів.

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