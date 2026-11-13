Долар незначно подорожчав, а євро дешевшає. Валютний курс на 13 листопада

У п'ятницю, 13 листопада, середній курс долара подорожчав на 2 копійки у купівлі та залишився незмінним у продажу. Натомість к урс євро втратив 6 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

Курс головних валют на 13 листопада

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,31−45,97 грн. Євро купують за 50,33 грн, а продають за 51,24 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,03−46,23 грн, євро — 51,10−51,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,38−45,41 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,20−50,22 грн.

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