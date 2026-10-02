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2 жовтня 2026, 12:32

Мінюст пояснив, що робити, якщо відмовили у працевлаштуванні через вік

Міністерство юстиції роз’яснило, як діяти людям, які зіткнулися з віковою дискримінацією — відмовою у працевлаштуванні, навчанні чи отриманні послуг через вік.

Міністерство юстиції роз’яснило, як діяти людям, які зіткнулися з віковою дискримінацією — відмовою у працевлаштуванні, навчанні чи отриманні послуг через вік.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВ Україні заборонено обмежувати права людини за віковою ознакою, якщо для такого обмеження немає законної, об'єктивно обґрунтованої та необхідної причини.
Співбесіда кандидата на посаду
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► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В Україні заборонено обмежувати права людини за віковою ознакою, якщо для такого обмеження немає законної, об'єктивно обґрунтованої та необхідної причини. Це стосується як молодих, так і старших людей.

У сфері праці дискримінацією можуть бути відмова кандидату через вік, необґрунтовані вікові вимоги у вакансії, менша оплата, відмова у підвищенні чи навчанні, а також звільнення лише через досягнення певного віку.

При цьому не кожне вікове обмеження є незаконним. Закон може встановлювати певний вік для окремих видів діяльності, якщо така вимога має об'єктивне та правомірне обґрунтування.

Як довести дискримінацію

Мін'юст радить насамперед зафіксувати обставини порушення. Це можуть бути оголошення про вакансію, листування, електронні листи, документи, скриншоти та інші докази.

Також варто попросити роботодавця чи установу письмово пояснити причини відмови. Важливо зафіксувати дату, обставини події та висловлювання, які можуть свідчити про дискримінацію.

Серед іншого можна звернутися до керівництва або кадрової служби, профспілки, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Держпраці, системи безоплатної правничої допомоги або до суду.

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Залежно від ситуації через суд можна вимагати припинення дискримінації, скасування незаконного рішення, поновлення порушеного права та відшкодування матеріальної чи моральної шкоди.

Мін'юст окремо наголошує: для захисту прав важливо не просто заявити про дискримінацію, а зібрати факти, які підтверджують зв’язок між несприятливим рішенням і віком людини.


Як ми писали, Мін'юст попередив про фейковий сайт Електронного реєстру апостилів

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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