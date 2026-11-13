Чому долар дешевший у банках? Прогноз курсу та цін на золото (відео)

Чи побачимо долар по 46,50 грн, а євро — по 52 грн уже 12−18 листопада?

На гривню одночасно тиснуть високий попит населення на валюту, зростання потреб в імпорті енергоносіїв та наслідки російських обстрілів української інфраструктури. За прогнозом експерта, Нацбанку для підтримки гривні може знадобитися $1,55−1,97 млрд валютних інтервенцій.

На світових ринках ситуацію ускладнює конфлікт на Близькому Сході: ціни на нафту Brent можуть коливатися в межах $88−105 за барель залежно від розвитку подій між США та Іраном.

Чи зможе НБУ стримати девальваційний тиск?

Чому долар у банках може виявитися дешевшим, ніж в обмінниках?

І що буде з курсом євро, цінами на золото та срібло?

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