Понад 1,3 тисячі декларацій працівників СБУ закрили від публічного доступу: що показала статистика

Станом на середину листопада 2026 року з відкритого доступу приховали 1 399 декларацій, у яких згадується Служба безпеки України як місце роботи декларанта. Загалом ідеться щонайменше про 1 012 осіб. Такі дані оприлюднив Опендатабот із посиланням на відкриту статистику Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Коли найбільше декларацій СБУ закрили від доступу

Найбільше декларацій із згадкою СБУ приховали за 2023 звітний рік — 384. Це найвищий показник за весь період 2016−2025 років. Але в 2016—2018 роках, а також у 2022 і 2025 роках кількість закритих декларацій вимірювалася лише десятками.

Після пікового 2023 року кількість прихованих декларацій зменшувалася. Водночас серед усіх категорій декларантів за кількістю закритих від публічного доступу документів лідирують військовослужбовці Збройних сил України та працівники Національної поліції.

На працівників СБУ припадає лише 0,3% від усіх прихованих декларацій у реєстрі. А загальна кількість таких документів становить щонайменше 468 912.

Чому тема декларацій СБУ знову стала актуальною

Інтерес до фінансової прозорості співробітників СБУ посилився на тлі кількох резонансних розслідувань за участю представників спецслужби.

Зокрема, на початку листопада НАБУ та САП оголосили підозри фігурантам справи «Карфаген». За версією слідства, учасники злочинної організації залучили до незаконної діяльності посадовців СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора. Їх підозрюють у прикритті незаконного бізнесу, зокрема шахрайських колцентрів, торгівлі наркотиками та виробництва контрафактної продукції.

Ще одна справа стосується співробітника СБУ, якого підозрюють у підбурюванні представника бізнесу до надання $150 тис. неправомірної вигоди правоохоронцям за повернення вилучених коштів і закриття кримінального провадження. 11 листопада НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів справи стороні захисту.

Ці провадження стосуються конкретних осіб, а підозра не означає доведення вини. Однак вони знову привернули увагу до питання контролю за майновим станом посадовців силових структур.

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