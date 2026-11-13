Власник TikTok ByteDance оцінив компанію у $400 млрд: чому вона подорожчала на 20%

Китайська компанія ByteDance, якій належить TikTok, планує викупити акції на суму до $6 млрд у своїх нинішніх інвесторів. У межах цієї операції компанію оцінюють приблизно у $400 млрд — на 20% дорожче, ніж під час попереднього викупу акцій у листопаді 2025 року. Про це пише Bloomberg.

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Про це стало відомо із листа ByteDance до акціонерів та співрозмовника, обізнаного з планами компанії. Reuters також передало цю інформацію, зазначивши, що самостійно підтвердити її не змогло.

За умовами нової пропозиції ByteDance готова платити $241,35 за акцію. Під час попереднього викупу в листопаді 2025 року ціна становила $200,41.

Чому оцінка ByteDance зросла

Підвищення оцінки відбулося після врегулювання ситуації навколо американського бізнесу TikTok. У січні 2026 року ByteDance уклала угоду з адміністрацією Дональда Трампа, яка дозволила уникнути заборони платформи у США.

У межах домовленостей 80% частки в американському підрозділі TikTok, відповідальному за безпеку даних, перейшло до спільного підприємства з американськими власниками. Водночас ByteDance зберегла за собою дохідні операції застосунку.

Угода зняла один із ключових геополітичних ризиків для компанії та потенційного виходу її акцій на біржу. Однак терміни можливого IPO поки не визначені, а для лістингу ByteDance знадобиться погодження китайської влади.

Штучний інтелект тисне на прибуток

ByteDance активно інвестує в розробку власних моделей штучного інтелекту та відповідних застосунків. Це посилює конкуренцію з китайськими технологічними компаніями, зокрема Alibaba, Tencent, DeepSeek, Moonshot AI та Z.ai.

У першому півріччі 2026 року чистий прибуток ByteDance скоротився на однозначний відсотковий показник і становив близько $20 млрд. Однією з причин стали зростання витрат на розвиток ШІ та конкуренція за фахівців.

Щоб утримати працівників цього напряму, компанія планує запропонувати їм загалом 300 млн акцій, вартість яких буде прив’язана до результатів ШІ-бізнесу ByteDance. Це має стати додатковим стимулом для дослідників і розробників на тлі активного переманювання спеціалістів конкурентами.

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Викуп акцій замість IPO

ByteDance запустила програму викупу акцій у 2022 році й відтоді пропонувала інвесторам продавати свої частки компанії. Такий механізм дає змогу акціонерам отримати ліквідність без виходу компанії на біржу.

У новому листі до акціонерів ByteDance також запропонувала перенести термін, до якого інвестори можуть вимагати викупу своїх часток, на 11 грудня 2030 року.

Поки що компанія не визначила термінів IPO. Тому викуп акцій залишається одним зі способів надати інвесторам можливість вийти з капіталу, водночас зберігаючи ByteDance статус приватної компанії.

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