Зруйноване майно, зупинка роботи та втрачений прибуток: Мін’юст пояснив, як бізнесу довести збитки від війни

Українські підприємства, які зазнали втрат через російську агресію, можуть скористатися практичною пам’яткою Міністерства юстиції. Вона пояснює, як зафіксувати пошкодження, оцінити вартість зруйнованого майна та відновлювальних робіт, а також розрахувати упущену вигоду через вимушене припинення діяльності.

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Документ підготували Мін'юст спільно з науково-дослідними установами судових експертиз. Алгоритм охоплює шлях від первинної фіксації пошкоджень і збору документів до підготовки матеріалів для експертного дослідження.

Які збитки може підтвердити бізнес

Інструкція стосується кількох основних видів втрат:

Пошкодження або знищення майна: будівель, виробничих приміщень, обладнання, транспорту та товарних запасів.

Витрати на відновлення: визначення вартості ремонту й будівельних робіт, а також оцінка технічного стану пошкодженого транспорту.

Упущена вигода: доходи, які підприємство не отримало через зупинення або обмеження роботи внаслідок війни.

Втрата інтелектуальної власності: збитки через незаконне використання відповідних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

Як правильно оформити докази

Для обґрунтування суми збитків підприємству важливо належно зафіксувати пошкодження, зберегти первинні документи та підготувати матеріали для експертного дослідження. Судові експертизи допомагають визначити розмір шкоди й підтвердити розрахунки.

Мін'юст наголошує, що якісно зібрана доказова база потрібна для захисту прав постраждалого бізнесу, зокрема під час підготовки вимог про відшкодування збитків у межах міжнародного компенсаційного механізму.

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Збитки від війни перевищили 6 трлн грн

За даними Мін'юсту, за результатами експертних досліджень, проведених у січні-вересні 2026 року, документально підтверджена сума збитків від російської агресії перевищила 6 трлн грн.

Потреба в таких дослідженнях зростає. У 2025 році експертні установи Мін'юсту провели 3600 експертиз для визначення збитків, а за дев’ять із половиною місяців 2026 року — вже понад 4500.

Водночас підтвердження збитків саме по собі не означає автоматичного отримання компенсації. Воно допомагає документально обґрунтувати вимоги підприємства та підготувати докази для подальшого захисту його прав.

Як ми писали: Російські атаки завдали українському бізнесу $7,7 млрд збитків: що зруйновано