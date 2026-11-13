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13 листопада 2026, 10:33

Поліція зможе за лічені хвилини блокувати незаконні криптоактиви: понад $35 млн уже заморожено

Американська компанія TRM Labs запустила Beacon Concierge — сервіс, який допомагатиме правоохоронним органам у різних країнах виявляти, відстежувати та блокувати незаконні операції з криптовалютами. Йдеться не лише про повернення викрадених цифрових активів, а й про протидію шахрайству, відмиванню грошей, кіберзлочинності, обходу санкцій та іншим правопорушенням із використанням криптоактивів. Про це пише The Block.

Американська компанія TRM Labs запустила Beacon Concierge — сервіс, який допомагатиме правоохоронним органам у різних країнах виявляти, відстежувати та блокувати незаконні операції з криптовалютами.
Поліція зможе швидко блокувати криптоактиви
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Сервіс має спростити взаємодію поліції з криптовалютними біржами та емітентами стейблкоїнів, які можуть блокувати підозрілі кошти або заморожувати токени. Скористатися ним зможе будь-який перевірений правоохоронний орган, навіть якщо він не має ліцензії TRM Labs або попередніх домовленостей із криптовалютними платформами.

Проблема полягає в тому, що незаконні кошти можуть швидко переміщуватися між тисячами адрес, різними блокчейнами та криптоактивами. Правоохоронці не завжди мають необхідні контакти й технічні можливості, щоб оперативно передати біржам та емітентам стейблкоїнів запити на блокування таких активів.

Як працюватиме Beacon Concierge

Сервіс побудований на Beacon Network — мережі, яку TRM Labs запустила у серпні 2025 року. Вона об'єднує понад 200 учасників, зокрема криптовалютні біржі, емітентів стейблкоїнів, платіжні компанії, правоохоронців і фахівців із кібербезпеки. За оцінкою компанії, учасники мережі охоплюють близько 80% обсягу торгівлі криптовалютами.

Після перевірки правоохоронний орган подає один запит, а фахівці TRM Labs беруть на себе подальшу роботу:

  • відстежують рух коштів, пов'язаних із підозрілою або незаконною діяльністю, у різних блокчейнах;

  • визначають адреси криптогаманців, залучених до відповідних операцій;

  • готують доказові матеріали та документи для звернення до бірж і емітентів стейблкоїнів;

  • передають інформацію учасникам мережі та супроводжують запити щодо заморожування або вилучення активів.

Якщо кошти, позначені в межах розслідування, надходять на платформи — учасники Beacon Network можуть реагувати протягом кількох хвилин. Водночас блокування не відбувається автоматично: остаточне рішення ухвалює відповідна біржа або емітент стейблкоїна з урахуванням отриманого запиту та власних процедур.

Понад $35 млн уже вдалося заморозити

За даними TRM Labs, Beacon Concierge уже допоміг у 15 розслідуваннях для 14 правоохоронних органів у 10 країнах. У межах цих справ вдалося заморозити понад $35 млн у криптоактивах.

Загалом за сприяння учасників Beacon Network було перехоплено незаконні криптоактиви на суму понад $200 млн.

У компанії наводять як приклад роботу мережі після масштабного зламу Binance. Тоді фахівці позначили понад 26 тис. криптоадрес у 14 блокчейнах і відстежили більш як 67 тис. переказів та пов'язаних операцій, зокрема понад 1050 міжмережевих обмінів.

Кошти відстежували від 59 початкових адрес. У середньому вони проходили через 10 проміжних етапів, а в окремих випадках — до 71. Учасники мережі самостійно позначили 39% адрес, решту 61% система виявила автоматично на основі цих позначок. Загалом платформи отримали понад 45 тис. сповіщень.

Чому швидкість блокування має значення

Криптовалютні транзакції можуть проходити через десятки адрес і різні блокчейни, що ускладнює розслідування. Зловмисники можуть переводити кошти в стейблкоїни, обмінювати їх на інші активи або використовувати міжмережеві мости, щоб ускладнити відстеження походження грошей.

Важлива особливість стейблкоїнів полягає в тому, що їхні емітенти за певних умов можуть заморожувати токени безпосередньо в блокчейні. Криптобіржі також можуть блокувати рахунки та операції, пов'язані з незаконною діяльністю. Це дає правоохоронцям інструменти для перешкоджання подальшому переміщенню коштів і їх виведенню в традиційну фінансову систему.

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TRM Labs позиціонує Beacon Concierge як інструмент для розслідування різних видів криптозлочинів. Компанія працює з державними органами та фінансовими установами у 75 країнах, допомагаючи протидіяти шахрайству, кіберзлочинності, відмиванню грошей, експлуатації дітей та обходу санкцій.

Новий сервіс має зробити таку взаємодію доступнішою для правоохоронних органів, які не мають власних команд блокчейн-аналітиків або прямих контактів із криптовалютними платформами.

Як ми писали: Після невдалих виборів Трампа інвестори можуть вимагати від його медіакомпанії $1 млрд: до чого тут біткоїн

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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