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12 листопада 2026, 19:02

Крах епохи Nvidia: чому відставка Дженсена Хуанга загрожує ринку ШІ та IPO Anthropic

Дженсен Хуанг, співзасновник і багаторічний генеральний директор Nvidia, залишив посаду після 33 років на чолі компанії. Його відставка відбулася на тлі скандалу, який зачепив американські спецслужби, адміністрацію Дональда Трампа та питання експорту передових ШІ-чипів до Китаю. Про це пише Bloomberg.

Дженсен Хуанг, співзасновник і багаторічний генеральний директор Nvidia, залишив посаду після 33 років на чолі компанії.
Кінець епохи Nvidia?
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За повідомленнями Bloomberg, Nvidia підтвердила відставку керівника 12 листопада. Тимчасово компанію очолила фінансова директорка Колетт Кресс. Офіційно причини звільнення не називалися.

Шпигунський скандал і можливі зв'язки з Китаєм

Кадрові зміни відбулися після публікацій про особисті зв'язки Хуанга з бізнесвумен Аліс Хуанг, яку американські спецслужби підозрювали у співпраці з китайською розвідкою.

Сам керівник Nvidia визнав позашлюбні стосунки, але не підтверджував звинувачень у шпигунстві чи передачі комерційної інформації Китаю.

Окрему увагу привернула компанія MegaSpeed, з якою була пов'язана Аліс Хуанг. За інформацією французького видання Le Monde, її малайзійська дочірня структура придбала обладнання Nvidia, зокрема сучасні ШІ-процесори та сервери, на понад $4,8 млрд.

Виникли підозри, що обчислювальні потужності могли використовувати китайські технологічні компанії, зокрема Alibaba, попри американські експортні обмеження.

Міністерство торгівлі США почало перевірку можливих порушень ще у 2024 році, а згодом матеріали передали ФБР. Водночас доведених фактів передачі технологій китайській розвідці немає.

Чому скандал зачепив Дональда Трампа

Дженсен Хуанг мав безпосередні контакти з президентом США та виступав за збереження доступу Nvidia до китайського ринку.

У грудні 2025 року Дональд Трамп дозволив продаж Китаю чипів Nvidia H200 за умови, що американський бюджет отримуватиме 25% відповідних доходів.

Однак паралельно американські чиновники отримували попередження про можливі ризики, пов'язані з MegaSpeed та її зв'язками. За інформацією Le Monde, державний секретар Марко Рубіо повідомляв Трампа про розвідувальні підозри.

Тепер ситуацією зацікавився Конгрес. Сенатори-демократи Елізабет Воррен і Кріс Кунс звернулися до представників адміністрації з вимогою зберегти документи щодо експорту чипів Nvidia до Китаю та контактів Білого дому з компанією.

Вони хочуть з'ясувати, чи не ігнорували американські чиновники попередження спецслужб і чи не впливали політичні рішення на контроль за експортом технологій.

Це поки не означає, що Трамп став фігурантом кримінального розслідування. Йдеться про парламентський контроль за діями його адміністрації та можливі порушення експортного режиму.

Чим відставка загрожує Nvidia

Хуанг протягом трьох десятиліть формував стратегію Nvidia, яка перетворилася з виробника графічних процесорів на ключового постачальника інфраструктури для світової індустрії ШІ.

Його відхід створює кілька ризиків:

  • Управлінський: новий керівник може переглянути інвестиційну стратегію, партнерства та підходи до роботи з китайським ринком.

  • Регуляторний: якщо розслідування виявлять порушення експортних правил, Nvidia може зіткнутися з новими обмеженнями та судовими претензіями.

  • Фінансовий: скандал здатний підірвати довіру інвесторів до корпоративного управління компанії.

Додатковим чинником тиску стали позови акціонерів, які звинувачують Nvidia та Хуанга в приховуванні інформації про потенційні ризики.

Читайте також: Розробник Claude виходить на біржу з оцінкою $1,4 трлн: скільки коштуватимуть акції Anthropic

Чому під загрозою опинилося IPO Anthropic

Ще один важливий аспект — заплановане публічне розміщення акцій Anthropic, розробника ШІ-моделі Claude.

Згідно з документами, поданими компанією до американської Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), Nvidia планувала інвестувати $10 млрд у межах приватного розміщення акцій, пов'язаного з IPO. Загалом Anthropic розраховувала залучити $26 млрд від технологічних партнерів.

Ця домовленість особливо важлива через взаємозалежність компаній: Nvidia інвестує в Anthropic, яка використовує її процесори для навчання та роботи своїх моделей штучного інтелекту.

Отже, зростання бізнесу Anthropic підтримує попит на продукцію Nvidia, а підвищення оцінки розробника Claude збільшує вартість інвестицій виробника чипів.

Водночас Anthropic має власний конфлікт з адміністрацією Трампа. Компанія відмовилася знімати обмеження на використання своїх моделей для автономної зброї та масового стеження. Після цього Пентагон визнав її ризиком для ланцюга постачання, що призвело до судового протистояння.

У документах для інвесторів Anthropic також попередила про ризики державного регулювання, розслідувань та можливого політичного тиску.

Таким чином, Nvidia опинилася в непростій ситуації: її багаторічний керівник залишив посаду на тлі скандалу з можливими зв'язками з китайською розвідкою, а один із найбільших запланованих інвестиційних проєктів компанії пов'язаний із розробником, який конфліктує з адміністрацією США.

Водночас немає підтверджень, що Nvidia відмовилася від інвестиції в Anthropic. Проте відставка Хуанга додає невизначеності ринку, де фінансові, технологічні та політичні інтереси найбільших компаній дедалі тісніше переплітаються.

Як ми писали: Nvidia втратила сотні мільярдів доларів капіталізації: що відбувається з технологічним гігантом

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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