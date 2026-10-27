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27 жовтня 2026, 9:08

Заміна людей ШІ: Microsoft пропонує 60 000 співробітників добровільно звільнитися з компанії

Microsoft має намір запропонувати приблизно 60 тисяч співробітників добровільне звільнення з виплатою компенсації. Нова програма доповнює зусилля компанії зі скорочення витрат та адаптації штату під завдання епохи штучного інтелекту, пише Bloomberg. Компанія раніше попередила, що її капітальні витрати цього року зростуть утричі в річному обчисленні.

Microsoft має намір запропонувати приблизно 60 тисяч співробітників добровільне звільнення з виплатою компенсації.
Microsoft має намір запропонувати приблизно 60 тисяч співробітників добровільне звільнення
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Деталі

Співробітники, які погодилися на догляд, отримають виплати, які можна порівняти зі стандартною вихідною допомогою, повідомила компанія. Програма дозволить підрозділам «адаптувати штат під потреби, що змінюються», написала директор з персоналу Microsoft Емі Коулман у зверненні до співробітників.

За словами джерел Bloomberg, програма поширюється на такі підрозділи як Xbox, Windows, Copilot і фінансовий блок. Зайняті в дата-центрах, продажах, маркетингу, кібербезпеці та квантових обчисленнях до програми не включені. Microsoft відмовилася коментувати ці деталі.

Ця реструктуризація може стати найбільшою в історії Microsoft, пише Forbes. Якщо компенсацію приймуть 30% із 60 000 співробітників, штат скоротиться на 18 000 осіб.

Microsoft хоче бачити у своїх співробітниках людей, залучених до складних завдань, які вона намагається вирішити, заявив агентству представник компанії. Це перегукується із заявами інших керівників технологічних компаній, які публічно дали зрозуміти, що для збереження роботи співробітникам треба бути готовими до швидшого темпу роботи та змін, зазначає Bloomberg.

Чому це важливо для інвесторів Microsoft

У середу, 28 жовтня, Microsoft опублікує звіт про фінансові результати. Інвестори уважно стежитимуть, чи починають окупатися інвестиції в штучний інтелект. Раніше компанія повідомила, що цього фінансового року її капітальні витрати становитимуть $175 млрд проти $64,6 млрд 2025-го.

Microsoft зазнає серйозного фінансового тиску, який змушує її стримувати операційні витрати на тлі безпрецедентних інвестицій в ШІ, пише Forbes.

Заради скорочення витрат Microsoft останніми роками звільнила тисячі співробітників — наприклад, лише 9000 людей у липні 2025-го. Проте урізання бюджетів у одних підрозділах супроводжувалися наймом співробітників інших.

Загальна чисельність персоналу Microsoft — 223 000 осіб на кінець червня — залишається практично незмінною з 2022 року, коли компанія почала нарощувати витрати на ІІ та дата-центри, згідно з даними Bloomberg.

Акції Microsoft на торгах у Нью-Йорку додавали 1,3%, випереджаючи ринок, — індекси S&P 500 та Nasdaq Composite у цей час зростали менш ніж на 1%. При цьому цього року Microsoft трохи відстає від індексів — її акції подорожчали приблизно на 10%, тоді як S&P 500 і Nasdaq Composite додали більше ніж 12% з початку року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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27 жовтня 2026, 9:25
#
Copilot… символічно
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