Біткоїн обвалився нижче $74 000: інвестори вивели з ETF рекордні $1,28 млрд за тиждень

Криптовалютний ринок продовжує падіння: 9 листопада біткоїн опустився нижче позначки $74 000, втративши за добу понад 2,7%. Сукупна капіталізація ринку цифрових активів скоротилася приблизно на 3,3%. За даними The Block, розпродаж посилився після того, як американські спотові біткоїн-ETF зафіксували найбільший тижневий відтік коштів із червня, а їхній сукупний фінансовий результат із початку року знову став від'ємним.

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Тиск на криптовалюти посилюють одразу кілька чинників: відхід інвесторів від ризикових активів, невизначеність щодо майбутнього регулювання у США та масштабний вихід капіталу з біржових фондів.

Відтік із біткоїн-ETF змінив річний баланс на від'ємний

За даними The Block, американські спотові біткоїн-ETF за тиждень із 2 до 6 листопада втратили $1,28 млрд. Це найбільший тижневий відтік із кінця червня та один із десяти найбільших за всю історію торгівлі цими фондами.

Кошти виводили майже щодня. Єдиним винятком стала середа, коли фонди залучили $74,6 млн. Найбільші відтоки зафіксували в четвер — $430,2 млн, а в п'ятницю інвестори забрали ще $411,9 млн.

Особливо помітним був відтік із фонду BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT): лише за п'ятницю з нього вивели $403 млн. За підсумками тижня сукупний обсяг коштів, вилучених із фонду, становив близько $1,21 млрд.

Через ці операції сукупний баланс американських спотових біткоїн-ETF із початку 2026 року став від'ємним: чистий відтік досяг $914,1 млн. Перед початком тижня фонди ще мали близько $368 млн чистого припливу капіталу.

Проблеми спостерігаються не лише у біткоїн-фондах. Спотові ETF на Ethereum втратили за тиждень $365,3 млн, продовживши серію відтоків до шести тижнів поспіль. Фонди на Solana та Hyperliquid також зафіксували п'ятий тиждень чистого відтоку коштів.

Розпродаж посилили ліквідації та політичні ризики

Падіння криптовалют супроводжувалося примусовим закриттям позицій трейдерів, які торгували з кредитним плечем. За даними CoinGlass, наведеними BeInCrypto, за 24 години до вечора 8 листопада було ліквідовано позицій на $855,69 млн. Постраждали понад 140 тис. трейдерів, причому близько 90% втрат припало на довгі позиції — ставки на зростання цін.

Це посилило тиск на ринок: коли біржі примусово закривають позиції трейдерів через нестачу забезпечення, такі продажі можуть додатково прискорювати падіння котирувань.

Ще одним джерелом невизначеності стали результати проміжних виборів у США. Як повідомляє Reuters, перемога демократів і перспектива контролю партії над Конгресом посилили побоювання інвесторів щодо можливого посилення регулювання криптовалютної галузі.

Додатково на настрої учасників ринку вплинули повідомлення про масштабне викрадення криптоактивів, пов'язане з Binance — найбільшою криптовалютною біржею світу. На цьому тлі біткоїн та Ethereum опустилися до найнижчих цін із серпня. За даними Reuters, Ethereum під час падіння дешевшав приблизно на 5% — до $2223.

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Що далі з біткоїном

Найближчим важливим випробуванням для ринку стане здатність біткоїна повернутися вище $75 тис. На думку аналітиків, опитаних BeInCrypto, закріплення нижче цієї зони свідчить про ослаблення короткострокового попиту. Якщо інституційні інвестори й надалі виводитимуть кошти з ETF, а покупці не зможуть відновити активність, наступною психологічною позначкою для ринку може стати $70 тис.

Водночас робити висновок про неминучий перехід до тривалого ведмежого ринку поки передчасно. Подальша динаміка залежатиме від повернення попиту на спотовому ринку, потоків коштів у біржові фонди та загального ставлення інвесторів до ризикових активів.

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