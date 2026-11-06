Строковий депозит на 12 місяців: як зафіксувати пікову дохідність

Разом зі зростанням інфляції в Україні вгору пішли й ставки за депозитами. Чи варто за таких умов розміщувати кошти на максимально довгий строк, чи є сенс почекати, доки відсотки за вкладами ще збільшаться, розбирався «Мінфін».

Що відбувається з інфляцією

На початку поточного року НБУ очікував на відносно стримані темпи інфляції, орієнтовно на рівні 7,5%. Щоправда, вже тоді аналітичні компанії вважали цей прогноз надто оптимістичним і говорили, що ціни зростуть радше на 9−10%.

Як виявилося, цьогорічна інфляція виявилась відчутно вищою як за оцінки регулятора так і експертів. За підсумками вересня інфляція вже становила 10%, а надалі, швидше за все, прискорюватиметься. Нацбанк впродовж року кілька разів переглядав свій інфляційний прогноз і за останніми розрахунками, ціни зростуть на 12,5%.

Подібні очікування і в експертів. За прогнозом ICU, за підсумками 2026 року інфляція може становити 12%.

Головна причина вищого росту цін — постійні російські обстріли енергетичних і промислових об'єктів. Це змушує бізнес переходити на резервне генераторне живлення та імпортну електроенергію, а тому підвищується собівартість продукції. Крім цього пошкодження логістичних вузлів і складів торговельних та фармкомпаній створили додаткові розриви в ланцюгах постачання.

Свій внесок до загальних темпів інфляції зробило і підвищення адміністративно регульованих тарифів — водопостачання, водовідведення, міський транспорт.

Окрім суто українських чинників, ціни зростають через війну США в Ірані, блокування Ормузької протоки та, як наслідок, глобальне подорожчання нафти. За оцінками НБУ, річна інфляція пального перевищила 46% р/р. Слідом через логістичні витрати вгору пішли й ціни на всі продукти.

Як реагує НБУ

Головний інструмент Нацбанку для зниження темпів росту цін — це облікова ставка. Фактично це відсоток, під який НБУ позичає кошти банкам (кредити рефінансування) або бере у них вільні гроші на зберігання (депозитні сертифікати). Оскільки банки постійно взаємодіють із регулятором, цей показник слугує фундаментом для всіх інших відсоткових ставок у країні.

В теорії облікова ставка допомагає стримати інфляцію завдяки двом механізмам — підвищення ставок за кредитами стримує споживання та розвиток бізнесу, а вищі відсотки за депозитами сприяють залученню коштів населення, яке менше витрачає і купує валюту.

Цього року НБУ вже тричі підвищував облікову ставку. Якщо в першій половині року вона стабільно трималася на позначці 15%, то зараз вже сягнула 16,5%.

Як змінились ставки за депозитами

Для того, щоб зрозуміти, як облікова ставка вплинула на депозити на практиці, погляньмо на статистику. Перше її підвищення відбулося наприкінці липня і тоді середня дохідність за річними депозитами в гривні становила 13,12%. Зараз же цей показник зріс до 13,7%.

Таким чином ми наочно бачимо, що в умовах зростання ставки регулятора на 1,5 в.п. депозити в середньому додали лише близько 0,5 в.п.

«Депозитний ринок реагує на рішення НБУ поступово, тому конкретного часового проміжку, після якого всі банки переглядають ставки, немає. Зміна облікової ставки не зобов'язує банки автоматично й на однакову величину коригувати дохідність депозитів. Кожен банк самостійно визначає умови залучення коштів, зважаючи на власну потребу в ресурсах, обсяг ліквідності, плани кредитування та конкуренцію за клієнтів», — пояснив «Мінфіну» директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Unex Bank Володимир Башкатов.

За його словами, перші зміни в пропозиціях банків можуть з'явитися за кілька тижнів після рішення регулятора, а повною мірою реакція ринку виявиться протягом наступних місяців. Це особливо помітно у ставках за довгостроковими вкладами: банки оцінюють не лише поточне рішення НБУ, а й те, як воно впливатиме на вартість ресурсів у майбутньому. Якщо банку потрібно активніше залучати кошти населення, він може підвищити ставки незалежно від зміни облікової ставки, зазначає експерт.

Як змінюватиметься ставка надалі

Подальші зміни облікової ставки залежатимуть від темпів інфляції. Наразі НБУ очікує, що високі темпи росту цін зберігатимуться принаймні до другого кварталу 2027 р. Тоді ціни стабілізуються завдяки зниженню тиску з боку вартості нафти на світових ринках, а також вичерпанню шоків пропозиції і адаптації бізнесу до нових умов.

Подібні прогнози дають й експерти. В ICU припускають, що сповільнення цін почнеться із другого півріччя, а на кінець наступного року інфляція становитиме 8,2%.

Швидше за все, НБУ триматиме облікову ставку на нинішньому рівні до зміни інфляційного тренду та почне її знижувати в другомо або третьому кварталі наступного року.

Про очікування банків можна судити за структурою депозитних ставок, хоча вона сама по собі не дає змоги точно передбачити майбутні рішення НБУ. За індексом UIRD станом на 30 жовтня середні ставки за гривневими вкладами становили 14,56% на 6 місяців, 14,96% на 9 місяців і 14,29% на 12 місяців. Отже, найвищу ставку банки пропонували за дев’ятимісячними вкладами, а не річними. Це може свідчити про активнішу конкуренцію за кошти на цей строк.

Чи варто відкривати річні депозити

Якщо банки очікують на розворот нинішнього тренду, то на перший погляд, зараз складаються найкращі умови для того, щоб зафіксувати на якомога довший строк максимально доступну ставку.

Водночас, за словами Володимира Башкатова, обираючи строки вкладу, не слід орієнтуватися лише на прогнози інфляції та рішень регулятора. «Завжди важливо оцінювати актуальні пропозиції банків, власні фінансові потреби та можливість зафіксувати прийнятну дохідність на певний строк», — наголошує він.

Якщо кошти точно не знадобляться протягом року, 12-місячний депозит може бути хорошим рішенням: він дає змогу зафіксувати ставку на весь строк договору. «У такому випадку, якщо згодом банки знизять дохідність нових вкладів, клієнт продовжить отримувати проценти за погодженими умовами. Проте якщо йдеться про всі заощадження людини, вкладати всю суму в один довгостроковий депозит може бути незручно. У такій ситуації потреба терміново отримати гроші може бути важливішою за вищу ставку», — пояснює експерт.

Варто звертати увагу не на середню дохідність депозитів у банківській системі, а на пропозиції конкретних установ та акції.

Наприклад, Unex Bank пропонує за депозитом «Unex Максимум» до 17,5% річних на 12 місяців, із можливістю поповнення вкладу. За даними банку, ставки 17,2% на три місяці тп 17,25% на шість місяців також передбачені для цього депозиту. Умови й дохідність залежать від строку та способу виплати процентів. «Чи буде достатньо цього для збереження та примноження купівельної спроможності заощаджень, залежить від інфляції протягом року. Але якщо спиратись на поточні прогнози, то вдастся і компенсувати зростання цін, і отримати чистий прибуток із депозиту», — відзначає Володимир Башкатов.

Якщо ж вкладник не готовий розмістити всі заощадження на рік, можна розподілити їх між кількома депозитами на різні строки — наприклад, на 3, 6 та 12 місяців. Так частина коштів повернеться раніше, якщо вони знадобляться.

Ставки за коротшими вкладами не завжди нижчі за річні. Наприклад, Unex Bank пропонує до 17,2% річних на три місяці та до 17,25% — на шість. За індексом UIRD станом на 30 жовтня середня на дев’ять місяців також була вищою, ніж на 12 місяців: 14,96% проти 14,29%.

Загалом розраховувати на те, що банки слідом за НБУ суттєво піднімуть депозитні ставки, навряд чи варто — фінустанови, схоже, закладають розворот тренду на зниження вартості грошей у другій половині наступного року. А тому для вкладників, які не планують витрачати заощадження найближчим часом, поточний момент відкриває вдале вікно можливостей зафіксувати максимальну дохідність.