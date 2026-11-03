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3 листопада 2026, 19:59

Трамп заявив про припинення щорічної військової допомоги США Ізраїлю на $4 млрд

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припинять надавати Ізраїлю щорічну допомогу в розмірі $4 млрд до кінця 2026 року. За його словами, відповідної домовленості він досяг із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу кілька місяців тому. Про це повідомляє NBC News.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припинять надавати Ізраїлю щорічну допомогу в розмірі $4 млрд до кінця 2026 року.
США припинять фінансову допомогу Ізраїлю до кінця року. Фото: Pexels
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Трамп розповів про рішення під час телефонного інтерв'ю програмі Fox & Friends. Він стверджує, що ініціатива надійшла від Нетаньягу, який нібито сам запропонував відмовитися від американської фінансової підтримки.

«Він сказав: „Я думаю, було б доречно, якби ми не отримували допомоги“, тому що розуміє, що це одна з причин суперечок», — заявив американський президент.

Трамп додав, що США й надалі допомагатимуть Ізраїлю в разі потреби, назвавши його надійним союзником. За словами президента, ізраїльський уряд нібито погоджується з припиненням виплат, оскільки країна стала достатньо успішною і більше не потребує цих коштів.

Поки що незрозуміло, про яку саме програму фінансування йдеться. Офіс Нетаньягу у вівторок відмовився коментувати заяву Трампа.

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Яку допомогу США надають Ізраїлю

У 2016 році адміністрація тодішнього президента США Барака Обами уклала з Ізраїлем меморандум про взаєморозуміння, який передбачає щорічну допомогу на $3,8 млрд. Документ набув чинності в жовтні 2018 року та має завершитися у 2028-му.

З цієї суми $3,3 млрд спрямовують на військове фінансування, ще $500 млн — на спільні програми протиракетної оборони. Майже всі ці кошти мають використовуватися для закупівлі американської продукції.

Однак загальний обсяг військової підтримки Ізраїлю значно більший. Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальшої ізраїльської військової операції в секторі Гази американська допомога суттєво зросла.

За оцінкою старшого наукового співробітника Інституту Квінсі Вільяма Д. Гартунга, опублікованою в межах проєкту Brown University Costs of War, протягом двох років після 7 жовтня США надали Ізраїлю щонайменше $21,7 млрд військової допомоги.

Ці кошти охоплюють кілька напрямів: фінансування закупівель американського озброєння, підтримку ізраїльської армії, поповнення американських запасів зброї, переданої Ізраїлю, а також фінансування виробництва боєприпасів та озброєння.

Рішення Трампа має політичний вимір

Заява американського президента пролунала під час проміжних виборів до Конгресу США. Військова підтримка Ізраїлю та використання американської зброї в секторі Гази й на Західному березі річки Йордан стали одними з найбільш суперечливих питань виборчої кампанії.

Трамп фактично визнав, що політична критика американської допомоги також вплинула на рішення.

«Ліві використовують виплату в $4 млрд, про яку всі знають, як сигнал несправедливості. Ми не можемо цього допустити», — сказав президент.

Він також згадав Абдула Ель-Сайєда, кандидата від прогресивних демократів на виборах до Сенату від штату Мічиган, який різко критикував Ізраїль та зовнішню політику США.

Слова Трампа викликали реакцію ізраїльських політичних опонентів Нетаньягу.

Гаді Айзенкот, один із головних суперників прем'єр-міністра, який раніше очолював Генеральний штаб Армії оборони Ізраїлю, заявив, що ізраїльське оборонне відомство та громадяни дізналися про зміну стратегічних відносин зі США з повідомлень у медіа.

На його думку, така ситуація свідчить про небезпеку політики Нетаньягу. Айзенкот також заявив, що прем'єр-міністру більше не можна довіряти і його потрібно замінити.

Лідер лівої партії «Демократи» Яїр Голан назвав припинення американської допомоги серйозним ударом по безпеці Ізраїлю та якості життя його громадян. Він наголосив, що країні потрібно поповнювати запаси наступального озброєння, а можливості протиповітряної оборони були виснажені через тривалу війну.

Нетаньягу готується до можливих санкцій

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив розробити план використання блокчейну та альтернативних фінансових механізмів на випадок міжнародних санкцій проти країни. Зокрема, він побоюється обмежень для ізраїльських банків, які можуть ускладнити міжнародні платежі. Нетаньягу також заявляв про необхідність зменшити залежність від американської військової допомоги та посилити самостійність Ізраїлю у фінансуванні оборони й виробництві озброєння.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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