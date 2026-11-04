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4 листопада 2026, 18:40

Андрій Пишний заявив, що не піде з посади: що відбувається навколо Нацбанку

Голова Національного банку України Андрій Пишний опинився в центрі розмов про можливе звільнення, однак запевнив, що не планує залишати посаду. Він також розповів про спроби винести це питання на розгляд Верховної Ради та заявив про політичний тиск.

Голова Національного банку України Андрій Пишний опинився в центрі розмов про можливе звільнення, однак запевнив, що не планує залишати посаду.
Пишний заявив про політичний тиск і наголосив на незалежності Нацбанку. Фото: facebook.com/pyshnyy
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Про це Пишний повідомив у Facebook 4 листопада.

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Андрій Пишний підтвердив, що не планує залишати посаду голови Національного банку України. Він наголосив, що не подавав заяви про відставку, а розмови про його звільнення пов’язав із політичним тиском.

«Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов’язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском», — заявив голова НБУ.

За словами Пишного, окремі народні депутати намагаються внести питання його звільнення до порядку денного Верховної Ради. Він нагадав, що закон встановлює семирічний строк повноважень голови Нацбанку та визначає вичерпний перелік підстав для дострокового звільнення.

Ці законодавчі норми покликані захищати незалежність регулятора від політичного впливу. Пишний звернув увагу, що за останні десять років він став уже четвертим головою Національного банку. На його думку, це ставить питання про дієвість передбачених законом гарантій.

Голова НБУ також заявив про тривалий політичний тиск, маніпуляції та скоординовану кампанію з дискредитації. Він переконаний, що нинішня ситуація стосується не лише його особисто, а й незалежності державних інституцій.

«Незалежність Національного банку не може підпорядковуватися бажанням окремих політиків і не може залежати від того, наскільки рішення НБУ їх влаштовують», — наголосив Пишний.

Він додав, що готовий відповідати на запитання щодо результатів роботи регулятора, зокрема пояснювати складні та непопулярні рішення, ухвалені під час війни.

Пишний також зазначив, що не планує приховувати від суспільства рішення про завершення своєї каденції. Якщо він вирішить залишити посаду, то повідомить про це особисто, зі звітом і відповідними коментарями.

«Це питання довіри до держави, її інституцій та правил, за якими вони працюють», — підсумував голова Нацбанку.

Чутки про відставку Пишного: що відомо про заяву та обшуки в НБУ

Інформація про можливу відставку голови Національного банку України Андрія Пишного з’явилася в медіа 21 жовтня, у день обшуків НАБУ та САП у приміщенні НБУ.

Видання Dilo з посиланням на джерело на банківському ринку повідомило, що Пишний нібито написав заяву про звільнення за власним бажанням через стан здоров’я. Журналісти також писали, що йому пропонували залишити посаду, але він відмовився.

У Нацбанку спростували інформацію про заяву, а співрозмовники УНІАН і Forbes Ukraine підтвердили, що її не було.

Інформація щодо обшуків: слідчі дії відбувалися на тлі розслідування НАБУ та САП щодо державного Сенс Банку.

Пишний під загрозою звільнення: що відбувається в Раді

4 листопада стало відомо, що Верховна Рада може розглянути питання про звільнення голови Нацбанку Андрія Пишного. Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що розгляд може відбутися 12 листопада.

За словами нардепа, питання стоїть останнім у списку і це свідчить про невизначеність щодо можливого голосування.

Наразі проєкт постанови про звільнення Пишного на сайті Верховної Ради не зареєстрований. Немає і офіційного подання президента.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Igorenya
Igorenya
4 листопада 2026, 19:45
#
7 років — це дуже богато!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 листопада 2026, 20:17
#
Раніше було 4 роки — декому виявилось замало, тому зробили 7.
+
0
Iryna777777
Iryna777777
4 листопада 2026, 20:27
#
За просування російських наративів і образу почуттів нашого верховного лідера Вам надіслано мінус 25 пунктів соціального рейтингу і зняття броні.
+
+70
TAN72
TAN72
4 листопада 2026, 19:47
#
Хто же сам от корыта отойдет
+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
4 листопада 2026, 20:07
#
Накрав — дай накрасти іншим. В принципі добре що ці щурі почали гризти одне одного — значить цей дірявий корабель починає іти на дно))
+
+15
R S
R S
4 листопада 2026, 20:25
#
Ещё один узурпатор к креслу прирос…
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