Криптобіржові фонди BlackRock за день втратили $550 млн

Спотові біржові фонди інвестиційної компанії BlackRock, прив'язані до біткоїну та ефіру, зафіксували у понеділок, 2 листопада, сукупний чистий відтік капіталу на $548,2 млн, показують дані платформи аналітики CoinGlass.

Чистий відтік коштів із криптовалютних ETF спостерігається вже третій день поспіль.

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Основна частина цього відтоку припала на фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) — із нього інвестори забрали $405,3 млн. З iShares Ethereum Trust (ETHA) — $138,3 млн, із iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) — $4,6 млн.

Такий великий відтік капіталу із криптофондів BlackRock може говорити про послаблення попиту великих інвесторів на інвестиційні продукти, пов'язані з криптовалютами.

Чистий відтік коштів із криптовалютних ETF спостерігається вже третій день поспіль.

За останні сім днів біткоін-ETF втратили $739,2 млн, а ETF, що відстежують ефір, — близько $566,7 млн. Відтік капіталу відбувається на тлі результативних атак на криптопроекти, найбільшою з яких став злом криптобіржі Binance на $6,3 млрд.

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Після того як Binance відновила можливість виведення коштів, за дев'ять з половиною годин клієнти вивели з майданчика близько $4,65 млрд, при цьому обсяг депозитів на біржу становив лише $1,01 млрд.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) приписало атаку північнокорейським хакерам, а влада Північної Кореї звинуватила в атаці США.

У жовтні BlackRock подала заявку на запуск біржового фонду iShares Bitcoin Managed Protect ETF (PBIT), який, на відміну від інших спотових біткоін-ETF, обіцяє обмежувати збитки інвесторів при падінні курсу біткоїну та встановлювати стелю прибутковості.