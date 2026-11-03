Банки видали на 50 млрд грн більше готівки, ніж отримали: що показує статистика НБУ

За січень-вересень 2026 року українські банки видали 2,46 трлн грн готівки, а отримали до кас 2,41 трлн грн. Різниця становила 50,1 млрд грн. У НБУ пояснили , що на рух готівки вплинули індексація зарплат і пенсій, сезонні витрати населення та погіршення безпекової ситуації.

Видача готівки в банках перевищила надходження на 50 млрд грн - дані НБУ за дев’ять місяців. Фото: Pexels

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За даними Національного банку, надходження готівки до банківських кас за січень-вересень зросли на 9,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Видача збільшилася повільніше, на 8,4%.

Чому українці частіше користувалися готівкою

Зростання надходжень НБУ пояснює підвищенням та індексацією зарплат і пенсій у першому кварталі, а також повним фінансуванням державою соціальних виплат. Додатковим чинником стали витрати населення на підготовку до осінньо-зимового періоду.

На видачу готівки вплинули інші обставини. У НБУ звернули увагу на ризики через погіршення безпекової ситуації та сповільнення економічної активності. Йдеться про посилення повітряних ударів, руйнування цивільної, критичної та логістичної інфраструктури, а також житлового сектору.

За оцінкою регулятора, це підвищує попит громадян на готівку та схильність зберігати частину заощаджень поза безготівковою формою.

На що припадає найбільше готівкових операцій

Основна частина видачі готівки з банківських кас припадала на операції клієнтів із використанням платіжних карток. Їхня частка становила 85,6% від загального обсягу видатків. Ще 4,8% припадало на придбання іноземної валюти в клієнтів, а 3,2% становило підкріплення операторів поштового зв’язку.

Серед основних джерел надходження готівки до банківських кас лідирувала торговельна виручка, на яку припало 31,7%. Операції клієнтів із платіжними картками забезпечили 28,9% надходжень, продаж іноземної валюти банкам — 14,9%, а виручка від усіх видів послуг — 11,9%.

Як НБУ перевіряв стійкість банків

Національний банк перевірив 26 найбільших банків України, на які припадає понад 90% активів банківського сектору. Оцінювання складалося з двох частин: аудиту якості активів і стрес-тестування. Останнє мало показати, чи зможуть банки зберегти достатній рівень капіталу за різних економічних умов.

Аудит не виявив суттєвих проблем з оцінкою кредитних ризиків. Зовнішні аудитори внесли лише незначні коригування до резервів під кредитні ризики. Для більшості банків, які проходили тільки перевірку якості активів, це не вплинуло на показники достатності капіталу. Жодній установі також не довелося поширювати результати оцінки на решту кредитного портфеля.

Результати стрес-тестування також засвідчили покращення порівняно з попереднім роком. Частка активів банків, для яких встановили підвищені вимоги до достатності капіталу, скоротилася з 18% до 10%. Загальна потреба в додатковому капіталі зменшилася втричі — приблизно до 3% регулятивного капіталу банківської системи станом на початок 2026 року.

Два банки, які проходили стрес-тестування другий рік поспіль, цього разу вже не потребують додаткового капіталу.