Ізраїль готується обходити санкції через криптовалюти: Нетаньягу вже замовив план

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив підготувати план використання блокчейну та альтернативних фінансових механізмів на випадок запровадження міжнародних санкцій проти країни. Зокрема, йдеться про можливі обмеження для ізраїльських банків, які можуть ускладнити міжнародні платежі. Про це Нетаньягу заявив в інтерв'ю ізраїльському телеканалу Channel 10, повідомляє The Block.

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За словами прем'єра, Ізраїль має бути готовим до сценарію, за якого банківські санкції обмежать можливості країни проводити фінансові операції. Він підтвердив, що блокчейн розглядають як один із можливих способів обійти такі обмеження, і повідомив, що вже попросив підготувати відповідний план.

Водночас Нетаньягу не уточнив, хто саме розроблятиме його, які цифрові валюти чи блокчейн-мережі можуть використати та коли рішення можуть запровадити.

Нетаньягу попередив про завершення військової допомоги США

Прем'єр також заявив, що Ізраїль не повинен розраховувати на безстрокове продовження американської військової допомоги. За його словами, країні потрібно готуватися до більшої самостійності у фінансуванні оборони та виробництві зброї й боєприпасів.

Нетаньягу повідомив, що передбачив додаткові 400 млрд шекелів — приблизно $129 млрд — на оборонні потреби протягом наступних років. Він також застеріг, що після завершення президентства Дональда Трампа позиція Вашингтона щодо Ізраїлю може стати менш прихильною.

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Чи допоможе блокчейн обійти санкції

Криптовалюти та блокчейн можуть створювати альтернативні канали переказу коштів, однак не гарантують захисту від санкцій. Публічні блокчейн-мережі дають змогу відстежувати транзакції, а емітенти окремих стейблкоїнів можуть заморожувати активи на визначених адресах.

Ідея Нетаньягу вже викликала критику. За повідомленням Financial Times від 25 жовтня, центральний банк Ізраїлю застеріг, що криптовалюти не здатні просто усунути ризик санкцій, і закликав зберігати економічні зв’язки з ключовими торговельними партнерами.

Заяви прем'єра пролунали на тлі посилення міжнародного тиску на Ізраїль через політику щодо ізраїльських поселень на Західному березі Йордану. Велика Британія та низка інших країн оголосили або анонсували обмеження, пов’язані з поселеннями, що посилило побоювання щодо можливих ширших економічних наслідків.

Поки що йдеться лише про підготовку плану: Нетаньягу не оголосив про запуск державної блокчейн-системи чи конкретні заходи з її впровадження.

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