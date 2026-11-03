Saudi Aramco заробила $36 млрд за квартал попри атаки хуситів

За рік середня ціна, за якою Aramco продавала нафту, зросла з $70,1 до $95,2 за барель. Саме це допомогло компенсувати скорочення обсягів виробництва. Для порівняння, у другому кварталі середня ціна була ще вищою — $108,1 за барель.

Війна між США та Іраном позначилася на нафтовидобутку Саудівської Аравії. У вересні країна видобувала близько 8 млн барелів на добу. До початку війни цей показник перевищував 10 млн. Такі дані наводить ОПЕК із посиланням на вторинні джерела.

Сама Aramco обсяги видобутку сирої нафти не розкриває. Проте компанія повідомила, що загалом виробляла 11,05 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Роком раніше було 13,3 млн. Виробництво рідких вуглеводнів за цей час скоротилося з 10,8 млн до 8,7 млн барелів на добу.

Проблемою для компанії стали не лише менші обсяги виробництва. Під атаками опинялися її нафтові об'єкти, штаб-квартира та маршрути експорту. Зокрема, кілька разів атакували нафтопровід Схід-Захід, яким нафту доправляють із родовищ на сході країни до портів на Червоному морі. Цей маршрут став особливо важливим після початку війни, адже дає змогу експортувати нафту в обхід традиційних терміналів у Перській затоці.

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Генеральний директор Aramco Амін Нассер заявив, що геополітична нестабільність та удари по енергетичних об'єктах посилюють глобальну кризу постачання енергоносіїв. За його словами, попри складну ситуацію, компанія продовжувала виконувати зобов'язання перед клієнтами.

Утім, перебої позначилися на показниках постачання. У третьому кварталі Aramco забезпечувала надійність поставок на рівні 97,8%. Роком раніше цей показник становив 99,9%, а в другому кварталі 2026 року — 98,4%.

У компанії пояснили, що змогли швидко відновити відвантаження нафти із західного узбережжя після перебоїв у роботі нафтопроводу. Нассер також повідомив, що Aramco шукає додаткові потужності для зберігання нафти за кордоном і альтернативні маршрути її експорту.

Попри труднощі, компанія не зупиняє великі енергетичні проєкти. На газовому родовищі Jafurah триває другий етап робіт, який планують завершити наступного року. До 2030 року Aramco розраховує довести видобуток там до 2 млрд стандартних кубічних футів газу на добу.

Ще один проєкт, нафтовий Zuluf, уже почав виробляти нафту. До кінця 2026 року він має вийти на потужність переробки до 600 тисяч барелів на добу.

Aramco також оголосила про виплату акціонерам $21,9 млрд базових дивідендів за третій квартал. Це стільки ж, скільки компанія спрямовувала на такі виплати в кожному з двох попередніх кварталів.

У вересні Saudi Aramco завершила продаж своєї половини в малайзійських нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах PRefChem партнеру Petronas.

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