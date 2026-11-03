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3 листопада 2026, 16:36

Світовий туризм встановить рекорд у 2026 році: чому мандрівники відмовляються від далеких подорожей

Як повідомляє Euronews, у 2026 році кількість міжнародних туристичних прибуттів у світі сягне рекордних 1,57 млрд, що на 2% більше, ніж роком раніше. Європа зростатиме швидше за середньосвітовий показник: кількість іноземних туристів у регіоні збільшиться на 5%. Водночас мандрівники частіше обирають ближчі напрямки замість далеких подорожей через дорожчі авіаквитки, геополітичну нестабільність і зростання вартості життя.

Як повідомляє Euronews, у 2026 році кількість міжнародних туристичних прибуттів у світі сягне рекордних 1,57 млрд, що на 2% більше, ніж роком раніше.
Мандрівники відмовляються від далеких подорожей
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Такі прогнози містить звіт WTM Global Travel Report 2026, підготовлений компанією Tourism Economics, що входить до Oxford Economics. Дослідження охоплює дані понад 185 країн і було представлено на туристичній виставці World Travel Market у Лондоні.

Загалом кількість ночівель туристів у світі, включно з внутрішніми та міжнародними поїздками, може становити 23,9 млрд. Витрати мандрівників безпосередньо в місцях відпочинку прогнозують на рівні $7,8 трлн — на 9% більше, ніж у 2025 році.

Попри подорожчання поїздок, три з чотирьох опитаних споживачів називають щорічний відпочинок важливим пріоритетом. Однак вони змінюють тривалість подорожей, відстань і напрямки.

Європа виграє від популярності коротших подорожей

Європейський туристичний ринок зростатиме швидше за світовий. У 2026 році кількість міжнародних прибуттів до регіону збільшиться на 5%, а кількість ночівель іноземних туристів із метою відпочинку — на 4%.

Однією з причин є зміна туристичних маршрутів. За прогнозом WTM, кількість поїздок у межах одного регіону у світі зросте на 3%, тоді як міжрегіональні подорожі, зокрема далекомагістральні, скоротяться на 3%.

На далекі маршрути сильніше впливають подорожчання авіаперевезень, ціни на нафту та безпекові ризики. Додатковим чинником стало скорочення пропускної спроможності авіаційних хабів у країнах Перської затоки.

Найбільше від цих обставин потерпає Близький Схід: міжнародний турпотік до регіону у 2026 році може скоротитися на 40%. Це єдине з основних туристичних напрямків, для якого прогнозують падіння кількості прибуттів.

У 2027 році туристичний потік може зрости ще швидше

У 2027 році темпи зростання міжнародного туризму, за прогнозом, прискоряться. Кількість прибуттів у світі може збільшитися на 8%, зокрема завдяки відновленню далеких подорожей: міжрегіональні поїздки мають зрости на 11%.

Для Європи прогнозують ще 5% приросту туристичного потоку. Близький Схід може відновитися на 43%, однак навіть за такого сценарію кількість прибуттів до регіону залишатиметься нижчою за рівень 2025 року. Аналітики застерігають, що нові конфлікти та геополітична напруженість можуть загальмувати відновлення.

Читайте також: Туризм у Європі зростатиме ще 10 років: які країни можуть стати новими магнітами для мандрівників

До 2032 року Європа прийматиме на 226 млн туристів більше

У довгостроковій перспективі Європа матиме найбільший абсолютний приріст міжнародних туристичних прибуттів серед усіх регіонів світу. У 2032 році їхня річна кількість може бути на 226 млн більшою, ніж у 2026-му. Середньорічні темпи зростання прогнозують на рівні близько 4%.

Загалом світовий міжнародний туризм до 2032 року може сягнути 2,2 млрд прибуттів. Цьому сприятимуть зростання доходів населення, збереження попиту на відпочинок та розширення можливостей авіаперевезень і готельної інфраструктури.

Зростатимуть і витрати туристів. У 2026 році загальні витрати на відпочинок у Європі, включно з внутрішніми та іноземними мандрівниками, прогнозують на рівні $2,05 трлн. Витрати міжнародних туристів мають збільшитися на 11%, внутрішніх — на 8%. Ці показники наведені в номінальних доларах і не скориговані на інфляцію.

Як ми писали: Європейці визначили найпопулярніші напрямки для подорожей у 2026 році: які країни та міста обирали туристи

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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