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3 листопада 2026, 12:23

Європейці визначили найпопулярніші напрямки для подорожей у 2026 році: які країни та міста обирали туристи

Іспанські міста стали найпопулярнішими напрямками для європейських мандрівників у 2026 році. До п'ятірки міст, які найчастіше бронювали туристи з різних країн світу, увійшли Барселона, Мадрид, Пальма-де-Майорка та Лондон. За даними Euronews, такі результати показало дослідження онлайн-турагентства eDreams ODIGEO, яке проаналізувало пошукові запити та бронювання мандрівників із Німеччини, Франції, Іспанії, Португалії, Італії, Великої Британії та США.

Іспанські міста стали найпопулярнішими напрямками для європейських мандрівників у 2026 році.
Барселона - туристичний лідер Європи
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Загалом найчастіше у 2026 році бронювали поїздки до:

  • Барселони;

  • Мадрида;

  • Парижа;

  • Пальми-де-Майорки;

  • Лондона.

Водночас найбільше зростання популярності зафіксували у напрямках за межами Європи. Кількість бронювань до Дурбана в Південно-Африканській Республіці збільшилася на 80%, Мельбурна — на 57%, Кейптауна — на 55%, Йоганнесбурга — на 50%, Сіднея — на 48%.

Куди найчастіше подорожували жителі різних країн

Французи найчастіше бронювали поїздки до Марракеша в Марокко, Барселони та Лісабона. До десятки популярних напрямків також потрапили Порту й Пальма-де-Майорка.

Іспанці переважно відпочивали у власній країні: сім із десяти найпопулярніших напрямків розташовані в Іспанії. Серед них Мадрид, Барселона, Пальма-де-Майорка та Тенерифе. За кордоном туристів найбільше приваблювали Париж, Рим і Лондон.

Португальці найчастіше обирали Париж, Барселону та Мадрид. Також популярними були Рим і Лондон.

Італійці найактивніше бронювали подорожі до Барселони, Тирани в Албанії та Парижа. Серед інших популярних напрямків — Мадрид та Амстердам.

Німці найчастіше подорожували до Пальми-де-Майорки, Барселони та Стамбула. До десятки популярних напрямків також увійшли Лондон і Відень.

Читайте також: Де подорожувати самому в Європі дешевше: рейтинг міст із цінами від €87 на день

Куди європейці планують їхати у 2027 році

Перші дані про бронювання на наступний рік свідчать про збереження інтересу до великих туристичних міст. Серед найпопулярніших напрямків за пошуковими запитами на 2027 рік — Токіо, Лондон, Париж, Орландо та Канкун.

У eDreams ODIGEO також відзначають інтерес до коротких міських подорожей, місцевої кухні та культурних вражень. Водночас туристи дедалі частіше звертають увагу не лише на найбільші туристичні центри, а й на менш популярні міста. Наприклад, кількість бронювань готелів у Кальярі в Італії зросла на 78%, у Дубліні — на 76%, а в Тирані — на 74%.

Як ми писали: Туризм у Європі зростатиме ще 10 років: які країни можуть стати новими магнітами для мандрівників

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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