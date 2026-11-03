Іспанські міста стали найпопулярнішими напрямками для європейських мандрівників у 2026 році. До п'ятірки міст, які найчастіше бронювали туристи з різних країн світу, увійшли Барселона, Мадрид, Пальма-де-Майорка та Лондон. За даними Euronews, такі результати показало дослідження онлайн-турагентства eDreams ODIGEO, яке проаналізувало пошукові запити та бронювання мандрівників із Німеччини, Франції, Іспанії, Португалії, Італії, Великої Британії та США.
Європейці визначили найпопулярніші напрямки для подорожей у 2026 році: які країни та міста обирали туристи
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Загалом найчастіше у 2026 році бронювали поїздки до:
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Барселони;
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Мадрида;
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Парижа;
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Пальми-де-Майорки;
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Лондона.
Водночас найбільше зростання популярності зафіксували у напрямках за межами Європи. Кількість бронювань до Дурбана в Південно-Африканській Республіці збільшилася на 80%, Мельбурна — на 57%, Кейптауна — на 55%, Йоганнесбурга — на 50%, Сіднея — на 48%.
Куди найчастіше подорожували жителі різних країн
Французи найчастіше бронювали поїздки до Марракеша в Марокко, Барселони та Лісабона. До десятки популярних напрямків також потрапили Порту й Пальма-де-Майорка.
Іспанці переважно відпочивали у власній країні: сім із десяти найпопулярніших напрямків розташовані в Іспанії. Серед них Мадрид, Барселона, Пальма-де-Майорка та Тенерифе. За кордоном туристів найбільше приваблювали Париж, Рим і Лондон.
Португальці найчастіше обирали Париж, Барселону та Мадрид. Також популярними були Рим і Лондон.
Італійці найактивніше бронювали подорожі до Барселони, Тирани в Албанії та Парижа. Серед інших популярних напрямків — Мадрид та Амстердам.
Німці найчастіше подорожували до Пальми-де-Майорки, Барселони та Стамбула. До десятки популярних напрямків також увійшли Лондон і Відень.
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Куди європейці планують їхати у 2027 році
Перші дані про бронювання на наступний рік свідчать про збереження інтересу до великих туристичних міст. Серед найпопулярніших напрямків за пошуковими запитами на 2027 рік — Токіо, Лондон, Париж, Орландо та Канкун.
У eDreams ODIGEO також відзначають інтерес до коротких міських подорожей, місцевої кухні та культурних вражень. Водночас туристи дедалі частіше звертають увагу не лише на найбільші туристичні центри, а й на менш популярні міста. Наприклад, кількість бронювань готелів у Кальярі в Італії зросла на 78%, у Дубліні — на 76%, а в Тирані — на 74%.
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