БТА Банк може перейти до Nova: співвласники «Є-Гроші» вийшли з угоди

Дніпровські бізнесмени В'ячеслав Мішалов і Дмитро Шевчук припинили процедуру погодження купівлі БТА Банку в Національному банку України. Відтак єдиним відомим претендентом на придбання фінустанови залишається група Nova, до якої входить «Нова пошта». Про це пише Forbes Україна.

БТА Банк може перейти до Nova

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Про відмову від угоди повідомила помічниця Мішалова у письмовій відповіді на запит. Дніпровські бізнесмени вже звернулися до НБУ з проханням припинити розгляд документів щодо набуття істотної участі в банку.

Причиною рішення назвали завершення строку дії рамкової угоди купівлі-продажу акцій БТА Банку, а також подальші плани сторін щодо реалізації інвестиційних проєктів. Водночас Мішалов і Шевчук заявили, що залишаються відкритими до інших інвестиційних можливостей.

Хто ще претендував на БТА Банк

Мішалов і Шевчук — співвласники фінансової компанії «Є-Гроші», яка працює на ринку мікрокредитування. На початку 2025 року Антимонопольний комітет України дозволив їм придбати БТА Банк у казахстанського бізнесмена Кенеса Ракішева.

За попереднім планом, Мішалов мав отримати 70% акцій банку, а Шевчук — 30%. Придбання банківської установи мало допомогти підприємцям розширити фінансовий бізнес.

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Навіщо банк потрібен «Новій пошті»

Група Nova офіційно заявила про намір придбати БТА Банк 23 жовтня 2026 року. Тоді компанія «НоваПей Інвест» повідомила Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про плани купити 100% акцій установи. Відповідну заяву також подали до НБУ.

Інтерес до банківського бізнесу співвласник Nova В'ячеслав Климов пояснював ще навесні 2026 року. Група розглядала придбання банку, щоб посилити фінансовий напрям NovaPay.

Ще в червні Nova та БТА Банк підписали меморандум щодо можливої купівлі установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії. Такий формат передбачає можливість надавати кредити фізичним особам і малому бізнесу, а також залучати депозити населення.

Отже, вихід Мішалова та Шевчука з угоди залишає Nova єдиним відомим претендентом на БТА Банк. Водночас для завершення придбання групі ще потрібно отримати необхідні погодження регуляторів.

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