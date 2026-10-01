На ІТ-системи «Нової пошти» відбувається DDoS-атака. Через це в роботі окремих сервісів компанії можливі незначні тимчасові складнощі, повідомила 1 жовтня «Нова пошта».
1 жовтня 2026, 16:36
«Нова пошта» зазнала DDoS-атаки
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За даними компанії, ситуація перебуває під контролем.
ІТ-фахівці «Нової пошти» вже запустили резервні схеми роботи та протидіють атаці.
Компанія не уточнила, які саме сервіси можуть працювати з перебоями та коли очікується повне завершення атаки.
Джерело: Мінфін
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