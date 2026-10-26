NovaPay готується вийти на банківський ринок: компанія хоче придбати БТА Банк

ТОВ «НоваПей Інвест», створене співвласниками групи Nova та «Нової пошти» В’ячеславом Клімовим і Володимиром Поперешнюком разом із головою наглядової ради Тарасом Кириченком, повідомило про намір придбати 100% акцій БТА Банку. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Це наступний крок у планах групи Nova розширити бізнес у фінансовому секторі та створити банк фінансової інклюзії.

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Відповідне повідомлення компанія направила Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та самому банку. Йдеться про придбання 20 млн простих іменних акцій, які становлять 100% загальної кількості простих акцій БТА Банку. Наразі «НоваПей Інвест» та її афілійовані особи акціями банку не володіють.

У червні компанія звернулася до Антимонопольного комітету України, щоб з’ясувати необхідність отримання дозволу на набуття контролю над банком. У «НоваПей Інвест» не стали коментувати, які попередні висновки надав АМКУ.

Навіщо Nova потрібен банк

Група Nova, до якої входять «Нова пошта» та фінансова компанія NovaPay, оголосила про плани вийти на банківський ринок у березні 2026 року. У червні «Економічна правда» повідомляла, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальше придбання установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

Такий формат може дозволити групі розширити перелік фінансових послуг для клієнтів і бізнесу. Водночас оголошений намір придбати акції ще не означає, що угоду завершено або банк уже перейшов під контроль нових власників.

Що відомо про БТА Банк

На початок 2026 року 100% акцій БТА Банку належали громадянину Казахстану Кенесу Ракішеву.

За даними Національного банку України, станом на 1 вересня 2026 року БТА Банк посідав 59-те, останнє, місце серед банків України за розміром загальних активів. Вони становили 338,49 млн грн. За січень-серпень 2026 року банк отримав 1 млн грн прибутку.

У «НоваПей Інвест» Клімов, Поперешнюк і Кириченко мають по 33,33%. Кириченко тривалий час очолював Правекс Банк.

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Отже, придбання БТА Банку може стати для Nova способом отримати готову банківську ліцензію та розвивати власний банківський напрям. Однак завершення угоди залежатиме від проходження необхідних регуляторних процедур.

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