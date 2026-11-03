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3 листопада 2026, 15:12

EVA виходить на фінансовий ринок: компанія отримала дозвіл НБУ на перекази та приймання оплати

Компанія «ЄВАПЕЙ», пов’язана з мережею магазинів EVA, отримала статус платіжної установи та зможе розвивати власні фінансові послуги. Національний банк України авторизував компанію 30 жовтня 2026 року та включив її до Реєстру платіжної інфраструктури.

Компанія «ЄВАПЕЙ», пов’язана з мережею магазинів EVA, отримала статус платіжної установи та зможе розвивати власні фінансові послуги.
EVA виходить на фінансовий ринок
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Авторизація дозволяє «ЄВАПЕЙ» здійснювати перекази коштів без відкриття рахунку та платіжний еквайринг — приймання безготівкових оплат за товари й послуги. Компанія планує створити платіжну інфраструктуру для електронної комерції та розвивати власний платіжний сервіс.

ТОВ «ЄВАПЕЙ» зареєстрували в жовтні 2023 року. За даними медіа, компанія пов’язана з бізнесом Руслана Шостака та Валерія Кіптика, які також стоять за мережею EVA.

Які ще великі приватні компанії розвивають фінансові послуги

Вихід EVA на платіжний ринок продовжує тенденцію, коли великі компанії розвивають фінансові сервіси навколо свого основного бізнесу — логістики, торгівлі або електронної комерції.

NovaPay — група NOVA («Нова пошта»). Компанія пропонує перекази коштів, платежі, фінансові продукти для приватних клієнтів і підприємців, а також інтернет-еквайринг для онлайн-магазинів. Фінансові сервіси доповнюють логістичну мережу «Нової пошти».

RozetkaPay — група Rozetka. Платіжний сервіс орієнтований, зокрема, на оплату покупок в електронній комерції. ТОВ «Розетка Пей» фігурує серед установ, авторизованих НБУ для надання послуг еквайрингу у 2026 році.

Інші платіжні сервіси для онлайн-бізнесу. На ринку також працюють спеціалізовані платформи, зокрема WayForPay, EasyPay, iPay.ua, Portmone та Platon. Вони забезпечують приймання онлайн-платежів і платіжну інфраструктуру для продавців та сервісних компаній, хоча не всі належать до великих торговельних мереж.

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Поява «ЄВАПЕЙ» у цьому переліку означає, що ритейлери дедалі активніше виходять за межі продажу товарів і створюють власні платіжні рішення. Для компаній це можливість інтегрувати оплату в покупки та онлайн-сервіси, а для клієнтів — отримувати більше фінансових послуг у звичних цифрових каналах.

Як ми писали: Нацбанк оштрафував на 8 млн грн NovaPay. В компанії відповіли

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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