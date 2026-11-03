Українки можуть отримати до €100 000 на інноваційний бізнес: як податися на премію ЄС

Європейська інноваційна рада (EIC) та Європейський інститут інновацій і технологій (EIT) приймають заявки на участь у конкурсі European Prize for Women Innovators 2027. Жінки-засновниці та співзасновниці інноваційних компаній з України можуть претендувати на грошові призи до €100 тис. Про це пов ідомив The Project.

Українки можуть отримати до €100 000

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заявки приймають до 1 грудня 2026 року, 17:00 за брюссельським часом. Подати їх потрібно через портал EU Funding & Tenders.

Конкурс передбачає три категорії:

Women Innovators — для жінок, які заснували або співзаснували компанії. Переможниці отримають €100 тис., €70 тис. і €50 тис. за перше, друге та третє місця відповідно.

Rising Innovators — для інноваторок віком до 35 років. Призовий фонд для трьох переможниць становить €50 тис., €30 тис. і €20 тис.

EIT Women Leadership — для жінок, які належать до спільноти Європейського інституту інновацій і технологій.

Участь можуть брати компанії з країн Євросоюзу та держав, асоційованих із програмою Horizon Europe. Україна входить до цього переліку.

Читайте також: Гранти до 16 млн грн і нові правила для бізнесу: уряд змінив умови підтримки виробників

Важлива умова: компанію мають зареєструвати щонайменше за рік до року проведення конкурсу, тобто не пізніше 2025 року. Церемонію нагородження заплановано на другий квартал 2027 року.

Офіційні умови та подання заявки — на сайті Європейської інноваційної ради.

Як ми писали: 60 днів на заяву та 20 на розгляд: як бізнесу підтвердити неможливість сплатити податки через війну