60 днів на заяву та 20 на розгляд: як бізнесу підтвердити неможливість сплатити податки через війну

Підприємства, які через російські обстріли втратили доступ до документів, обладнання чи виробничих приміщень і не можуть вчасно сплатити податки або подати звітність, можуть скористатися двома передбаченими законодавством механізмами. Про це пише народна депутатка Ніна Южаніна, пояснюючи роз’яснення Державної податкової служби.

Що робити, якщо бізнес не може платити податки через війну

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Ці механізми мають різні умови: в одному випадку податкові платежі переносять за окремою процедурою, в іншому — підтверджують, що війна об'єктивно унеможливила виконання податкових обов’язків.

Відстрочення податків: із нарахуванням процентів

Перший варіант — розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу відповідно до статті 100 Податкового кодексу України.

Цей механізм передбачає перенесення строків сплати, але він не є безкоштовним: проценти нараховують за правилами Податкового кодексу, виходячи зі 120% річної облікової ставки Національного банку України.

Як підтвердити неможливість виконання податкових обов’язків

Другий механізм передбачений наказом Міністерства фінансів № 225. Він дає змогу підтвердити, що через обставини, спричинені війною, підприємство не мало можливості своєчасно виконати податкові обов’язки.

Підставами можуть бути:

знищення документів або обладнання внаслідок обстрілу;

відсутність доступу до бухгалтерських документів чи виробничих потужностей;

перебування підприємства на території бойових дій або тимчасової окупації;

інші обставини, пов’язані з війною, які фактично унеможливили виконання податкових обов’язків і можуть бути документально підтверджені.

Щоб скористатися процедурою, підприємству потрібно подати до податкової служби заяву в довільній формі. У ній слід зазначити, які саме податкові обов’язки неможливо виконати та з яких причин.

До заяви необхідно додати документи, що підтверджують обставини. Залежно від ситуації це можуть бути акти про руйнування, документи ДСНС, витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань, банківські документи та інші докази.

Строк подання заяви — 60 календарних днів із першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому відновилася можливість виконувати податкові обов’язки. Це правило стосується платників, які втратили таку можливість через війну.

Скільки часу має податкова на розгляд

ДПС розглядає заяву протягом 20 календарних днів. Якщо наданих документів недостатньо, податкова може запропонувати подати додаткові матеріали. На їх подання платнику відводять 10 календарних днів. Після розгляду документів контролюючий орган має ухвалити вмотивоване рішення.

Якщо неможливість виконання податкових обов’язків підтверджено, платника звільняють від відповідальності за їх несвоєчасне виконання відповідно до законодавства.

Водночас це не означає списання самих податків: податкові зобов’язання не анулюються, а процедура стосується підтвердження неможливості виконати їх у встановлені строки.

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Южаніна також звернула увагу на важливу норму наказу № 225: обов’язок довести можливість або неможливість своєчасного виконання податкового обов’язку покладено на контролюючий орган.

Водночас депутатка критично оцінила практичну дієвість цих механізмів і зазначила, що наразі не очікує суттєвих змін до Податкового кодексу, які значно полегшили б становище підприємств, пошкоджених або знищених через обстріли.

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