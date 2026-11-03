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3 листопада 2026, 13:30

Майже 13 тисяч вразливих систем у 99 країнах: як хакери можуть зіпсувати продукти в магазинах

Кіберзлочинці атакують системи охолодження європейських супермаркетів, дистанційно змінюючи налаштування холодильників і морозильних камер. Нову хвилю інцидентів зафіксували 2 листопада в кількох європейських країнах, зокрема в Бельгії, Швеції, Нідерландах, Естонії, Люксембурзі, Фінляндії та Ірландії. Про це пише Euronews.

Кіберзлочинці атакують системи охолодження європейських супермаркетів, дистанційно змінюючи налаштування холодильників і морозильних камер.
Морозильні камери під загрозою
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Подібна атака сталася у Франції 12 жовтня: тоді постраждали системи охолодження приблизно 500−700 супермаркетів.Через підвищення температури магазини змушені списувати продукти. Експерти попереджають: застаріле обладнання та розвиток штучного інтелекту можуть зробити такі атаки частішими й масштабнішими.

У деяких магазинах температура в холодильному обладнанні піднімалася до 50 °C, а в повідомленнях про окремі інциденти в Бельгії фігурували ще вищі показники. Ритейлери вилучали з продажу продукти, які могли зіпсуватися. Водночас відповідальність за атаки поки що не взяла на себе жодна група, а слідчі не встановили, чи пов’язані між собою всі випадки.

Як хакери отримують доступ до холодильників

Системи охолодження супермаркетів підключають до інтернету, щоб дистанційно контролювати температуру, керувати циклами розморожування, отримувати повідомлення про несправності й ремонтувати обладнання без виїзду техніків.

Однак таке підключення створює додаткові ризики. Якщо контролер доступний з інтернету та недостатньо захищений, зловмисник може проникнути в систему й змінити її звичайні робочі налаштування. Наприклад, перевести випарники в режим розморожування, через що температура в холодильниках зростає.

Проблему посилює використання старого обладнання, яке більше не отримує оновлень безпеки. За даними дослідження компанії з кібербезпеки Forescout, в інтернеті виявили майже 13 тисяч доступних ззовні сервісів керування холодильними установками у 99 країнах і територіях. Це не означає, що всі вони зламані, але свідчить про масштаб потенційної вразливості.

Чому штучний інтелект може погіршити ситуацію

ШІ здатен спростити пошук вразливостей і прискорити підготовку кібератак. За оцінкою експертки з кібербезпеки Павліни Павлової, автоматизація дає змогу швидше виявляти слабкі місця та масштабувати атаки на більшу кількість систем. Захисникам при цьому потрібно встигати оновлювати програмне забезпечення й закривати знайдені вразливості.

Експерти також звертають увагу, що холодильне обладнання часто не сприймають як критично важливу цифрову інфраструктуру. Відповідальність за нього може бути розподілена між супермаркетом, ІТ-відділом і підрядником, який обслуговує холодильники. Через це ніхто не завжди контролює безпеку системи повністю.

Водночас версії про мотиви атак залишаються припущеннями. Експерти допускають спроби спричинити суспільне занепокоєння або порушити роботу постачання продуктів, але підтверджених даних про організаторів і їхні цілі наразі немає.

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Як захистити системи охолодження

Серед рекомендованих заходів — не залишати контролери холодильного обладнання відкритими для прямого доступу з інтернету, використовувати захищені канали віддаленого підключення та встановлювати актуальні оновлення. Якщо виробник більше не підтримує пристрій, варто розглянути його заміну.

Також важливо відмовитися від спільних паролів для підрядників, запровадити індивідуальні облікові записи й багатофакторну автентифікацію, а також фіксувати зміни налаштувань обладнання.

Повторення атак показує, що кіберзагрози можуть впливати не лише на комп’ютери й цифрові сервіси, а й на фізичну інфраструктуру магазинів — із прямими втратами продуктів і ризиками для ланцюгів постачання

Як ми писали: У Франції хакери нагріли холодильники супермаркетів до 50°C: почалися пожежі

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Джерело: Мінфін
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