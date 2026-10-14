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14 жовтня 2026, 13:02

У Франції хакери нагріли холодильники супермаркетів до 50°C: почалися пожежі

Хакери за ніч підняли температуру в холодильниках та морозильних камерах кількох сотень французьких супермаркетів до 50 градусів, через що продукти зіпсувалися, а в низці магазинів почалися пожежі, повідомляє Reuters.

Хакери за ніч підняли температуру в холодильниках та морозильних камерах кількох сотень французьких супермаркетів до 50 градусів, через що продукти зіпсувалися, а в низці магазинів почалися пожежі, повідомляє Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо про атакуПрокуратура Парижа назвала атаку «масштабною»: за її даними, постраждали підключені до інтернету холодильники кількох великих продуктових мереж.
Хакери за ніч підняли температуру в холодильниках та морозильних камерах кількох сотень французьких супермаркетів до 50 градусів.
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Що відомо про атаку

Прокуратура Парижа назвала атаку «масштабною»: за її даними, постраждали підключені до інтернету холодильники кількох великих продуктових мереж. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив розібратися в інциденті Національному агентству з кібербезпеки (ANSSI), розповів співрозмовник Reuters в апараті прем'єра.

Carrefour повідомила про атаку на 80 своїх супермаркетів, Monoprix оцінила частку постраждалих магазинів у 5%. Les Mousquetaires, власник мережі Intermarché, уточнила, що холодильники приблизно у 150 її магазинах уночі шість годин грілися до 50 градусів. Усі продукти компанія викинула.

Житель Парижа Герт де Клерк бачив, як співробітники Intermarché в центрі міста вивалювали в сміттєвий контейнер цілі візки розморожених продуктів, а морозиво, що розтануло, випливало з упаковок, що лопнули, прямо на вулицю. Про атаку повідомив і голова Coopérative U Домінік Шельшер.

«Удар по обладнанню, необхідному для збереження свіжих продуктів і постачання французів продовольством, вкрай серйозний і безпрецеденний», — написав він у XELeclerc і Auchan на запити Reuters не відповіли, загальних збитків галузі поки ніхто не оцінив.

Холодильним обладнанням супермаркетів зазвичай керують за допомогою контролерів, які регулюють роботу холодильників та морозильних камер усього магазину, пише агентство. Доступ до них можна отримати через інтернет, що дозволяє обслуговуючим компаніям змінювати налаштування з будь-якого місця.

Джерело, близьке до Лекорню, повідомило, що ANSSI виявило вразливість у програмному забезпеченні датської компанії Danfoss. Danfoss заявила, що їй «відомо про інциденти у Франції, які торкнулися обмеженої кількості систем управління холодильним обладнанням».

За словами компанії, постраждалі пристрої «працювали на застарілих версіях прошивки». Danfoss додала, що «давно рекомендувала клієнтам оновлювати підтримувані системи до останньої версії прошивки, а застарілі системи замінювати рішеннями нового покоління».

9 серпня дослідницька команда Team82 компанії Claroty, що спеціалізується на кібербезпеці, опублікувала дослідження з детальним описом уразливостей контролера Danfoss AK-SM 800A.

Згідно зі звітом, випущені Danfoss оновлення усували проблеми, які могли дозволити зловмисникам обходити механізми автентифікації та виконувати програмний код на скомпрометованих пристроях, йдеться у матеріалі агентства.

Не лише Франція

Франція, зважаючи на все, постраждала не одна, зазначає Reuters. Старший аналітик Sekoia Фелікс Еме заявила агентству, що атака торкнулася також Іспанії, Португалії, Польщі, Німеччини та Бельгії. Париж координує дії з європейськими партнерами та перевіряє, чи не загрожує небезпека іншим французьким компаніям. Схожі збої відбувалися і в США наприкінці серпня, тоді збої відбувалися у холодильниках у магазинах для військовослужбовців.

Про власні проблеми з кібербезпекою повідомила і нідерландська Ahold Delhaize, власник найбільшої в країні мережі супермаркетів Albert Heijn та четвертий за величиною продуктовий рітейлер у США. Компанія відключила частину систем, а програма Albert Heijn перестала доставляти продукти.

На онлайн-замовлення припадає близько 10% продажів мережі, магазини продовжують працювати, а у конкурентів, за даними агентства ANP, різко зросла кількість замовлень на доставку. Ahold Delhaize заявили, що не бачать підстав пов'язувати свій інцидент з атакою у Франції. Сайти її американських мереж Stop & Shop, Giant, Hannaford та Food Lion тим часом повідомляли, що тимчасово недоступні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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