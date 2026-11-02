Прага, Краків і Стамбул стали трійкою найкращих європейських міст для туристів, які подорожують самостійно. Рейтинг склала компанія Radical Storage, оцінивши 48 популярних міст за 11 критеріями, зокрема вартістю проживання, харчування й транспорту, рівнем безпеки та кількістю хостелів. Про це повідомляє Euronews.
Де подорожувати самому в Європі дешевше: рейтинг міст із цінами від €87 на день
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Які міста найкраще підходять для соло-мандрівників
Перше місце посіла столиця Чехії — Прага. За оцінкою авторів дослідження, день подорожі з проживанням, харчуванням, місцевим транспортом і розвагами тут коштує в середньому €134,33. Місто також має один із найвищих показників безпеки серед учасників рейтингу.
На другій позиції опинився польський Краків — друге найдешевше місто в дослідженні. Середні витрати на день тут становлять близько €87.
Третє місце посів Стамбул. Його перевагою стали доступні хостели: вартість ліжка в загальному номері — найнижча серед усіх міст рейтингу.
До десятки найкращих також увійшли:
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4-те місце — Лісабон, Португалія;
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5-те — Гданськ, Польща;
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6-те — Берлін, Німеччина;
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7-ме — Порту, Португалія;
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8-ме — Севілья, Іспанія;
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9-те — Барселона, Іспанія;
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10-те — Рига, Латвія.
Отже, Польща, Португалія та Іспанія представлені в першій десятці кожна двома містами.
Які міста виявилися найдорожчими для подорожей наодинці
Останнє місце в рейтингу посів Цюрих у Швейцарії. Середні витрати на проживання тут оцінюють у €168,13 на день — це найвищий показник серед досліджених міст. Витрати на харчування та транспорт також одні з найбільших.
Передостаннім став Рейк'явік в Ісландії, а третє місце з кінця посіла Венеція в Італії. В обох випадках на результат вплинула висока вартість подорожі.
До десятки міст, які найменше підходять для бюджетних соло-мандрівок, також потрапили Орхус у Данії, Кельн і Франкфурт у Німеччині, Женева у Швейцарії, Ніцца та Марсель у Франції, а також Дублін в Ірландії.
За підрахунками Radical Storage, у десяти містах із найнижчими позиціями середні витрати становлять близько €252 на день. Для порівняння, у першій десятці цей показник — приблизно €153. Різниця сягає майже €100 на день.
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Рейтинг ґрунтується на порівнянні вартості подорожі, показників безпеки та туристичної інфраструктури. Тому він відображає загальну зручність міст для самостійних мандрівників, а не лише рівень безпеки чи найдешевші ціни.
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