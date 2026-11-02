Де подорожувати самому в Європі дешевше: рейтинг міст із цінами від €87 на день

Прага, Краків і Стамбул стали трійкою найкращих європейських міст для туристів, які подорожують самостійно. Рейтинг склала компанія Radical Storage, оцінивши 48 популярних міст за 11 критеріями, зокрема вартістю проживання, харчування й транспорту, рівнем безпеки та кількістю хостелів. Про це повідомляє Euronews.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які міста найкраще підходять для соло-мандрівників

Перше місце посіла столиця Чехії — Прага. За оцінкою авторів дослідження, день подорожі з проживанням, харчуванням, місцевим транспортом і розвагами тут коштує в середньому €134,33. Місто також має один із найвищих показників безпеки серед учасників рейтингу.

На другій позиції опинився польський Краків — друге найдешевше місто в дослідженні. Середні витрати на день тут становлять близько €87.

Третє місце посів Стамбул. Його перевагою стали доступні хостели: вартість ліжка в загальному номері — найнижча серед усіх міст рейтингу.

До десятки найкращих також увійшли:

4-те місце — Лісабон, Португалія;

5-те — Гданськ, Польща;

6-те — Берлін, Німеччина;

7-ме — Порту, Португалія;

8-ме — Севілья, Іспанія;

9-те — Барселона, Іспанія;

10-те — Рига, Латвія.

Отже, Польща, Португалія та Іспанія представлені в першій десятці кожна двома містами.

Які міста виявилися найдорожчими для подорожей наодинці

Останнє місце в рейтингу посів Цюрих у Швейцарії. Середні витрати на проживання тут оцінюють у €168,13 на день — це найвищий показник серед досліджених міст. Витрати на харчування та транспорт також одні з найбільших.

Передостаннім став Рейк'явік в Ісландії, а третє місце з кінця посіла Венеція в Італії. В обох випадках на результат вплинула висока вартість подорожі.

До десятки міст, які найменше підходять для бюджетних соло-мандрівок, також потрапили Орхус у Данії, Кельн і Франкфурт у Німеччині, Женева у Швейцарії, Ніцца та Марсель у Франції, а також Дублін в Ірландії.

За підрахунками Radical Storage, у десяти містах із найнижчими позиціями середні витрати становлять близько €252 на день. Для порівняння, у першій десятці цей показник — приблизно €153. Різниця сягає майже €100 на день.

Читайте також: Від Парижа до Токіо: як виглядає топ-10 найкращих міст планети у 2026 році



Рейтинг ґрунтується на порівнянні вартості подорожі, показників безпеки та туристичної інфраструктури. Тому він відображає загальну зручність міст для самостійних мандрівників, а не лише рівень безпеки чи найдешевші ціни.

Як ми писали: Leo Express призупинив важливий для українців маршрут до Перемишля