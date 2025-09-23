Підласа роз'яснила, скільки грошей потрібно для бюджету

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа спростувала інформацію про додаткову потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік, пояснивши, що поточні потреби вже покриті. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з командою Світового банку.

За словами Підласи, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні бюджету на 2025 рік становить $39,3 млрд. З цієї суми $30,6 млрд вже надійшли, а $8,7 млрд — це кошти, про надходження яких є чіткі домовленості. Таким чином, потреба України на поточний рік є повністю покритою.

Підласа зазначила, що восени можливе внесення змін до бюджету-2025 для збільшення витрат на оборону. Однак, навіть у цьому випадку, ця потреба буде покрита за рахунок частини коштів із програми ERA loans від ЄС, що має надійти в цьому році.

Непокрита потреба у фінансування

Непокрита потреба, тобто кошти, які ще потрібно знайти, стосується лише 2026 року. Наразі ця сума становить $18,1 млрд.

Нагадаємо

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що з лютого 2022 року Україна отримала понад $145 млрд міжнародної фінансової допомоги.