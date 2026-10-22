Понад 5 тисяч поправок: бюджетний комітет ВР підтримав Держбюджет-2027 у першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту Держбюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні. Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.

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Що кажуть в комітеті

«Бюджетний комітет опрацював 5236 поправок і перетворив їх у 88 бюджетних висновків. У законопроєктах про бюджет депутати подають правки до першого читання, тому основні зміни Комітет пропонує уряду врахувати при доопрацюванні проєкту до другого читання», — зазначила Підласа.

За її словами, розгляд проєкту державного бюджету Верховною Радою у першому читанні очікується орієнтовно 28 жовтня.

«Бюджетний комітет підходить до правок реалістично, з повним розумінням стану державного бюджету і в 2026-му, і в 2027 році. Дефіцит в більшості покривається за рахунок партнерів, і будь-яка додаткова витрата без джерела лише збільшує цю потребу. Тому ми не записували в бюджет цифри, які потім не буде чим виконати. Там, де потреба очевидна, Комітет дав уряду доручення знайти ресурс до другого читання», — зазначила Роксолана Підласа.

Запропоновані зміни стосуються національної безпеки та оборони, освіти і науки, охорони здоров'я, місцевих бюджетів та регіонального розвитку, підтримки економіки, соціального захисту та державного управління.

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Ключові пропозиції Комітету:

1. Освіта. Комітет доручив уряду знайти кошти на пілотний проект реформи оплати праці вчителів. Також уряд має розглянути збільшення субвенції громадам на укриття в школах і садочках, майстерні для профтехосвіти та енергонезалежність закладів освіти.

2. Оборона. Комітет доручив уряду опрацювати до другого читання питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, можливість збільшення обсягу державних гарантій для підприємств ОПК у два рази, до 60 млрд грн, можливість збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військових ЗСУ та створення нової субвенції місцевим бюджетам для забезпечення центрів підготовки громадян до національного спротиву.

3. Охорона здоров'я. Комітет додав 150 млн грн на закупівлю лікарських засобів для аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань і доручив уряду відшукати кошти на ліки для пацієнтів з ахондроплазією та м'язовою дистрофією Дюшена та на остеоінтегративне протезування ветеранів.

4. «Національний кешбек». Комітет пропонує заборонити виплату «Національного кешбеку» з бюджетної програми на підтримку розвитку виробництва та підприємництва, а також вивчити питання, чи потрібно взагалі виплачувати «Національний кешбек» за державні кошти.

5. Велика приватизація. Комітет пропонує дозволити у 2027 році проведення аукціонів великої приватизації з пониженням стартової ціни, що дасть змогу нарешті продати збиткові активи.

6. Місцеві бюджети та регіональний розвиток. Комітет доручив уряду опрацювати питання зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад та відповідно збалансувати цю поправку, оскільки держбюджет втрачає 18,2 млрд грн, розглянути можливість не вилучати реверс з місцевих бюджетів та збільшити видатки на компенсацію за знищене житло.

7. Підтримка аграріїв. Комітет доручив уряду опрацювати збільшення підтримки с/г виробників, зокрема з територій ризикованого землеробства через бойові дії, та обсягу пільгових кредитів фермерам, а також запровадити компенсацію до 75% вартості будівництва тваринницьких ферм (зараз 50%).

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 16 вересня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік.