Понад 5 тисяч поправок: бюджетний комітет ВР підтримав Держбюджет-2027 у першому читанні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 жовтня 2026, 8:00

Понад 5 тисяч поправок: бюджетний комітет ВР підтримав Держбюджет-2027 у першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту Держбюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні. Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту Держбюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні.
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що кажуть в комітеті

«Бюджетний комітет опрацював 5236 поправок і перетворив їх у 88 бюджетних висновків. У законопроєктах про бюджет депутати подають правки до першого читання, тому основні зміни Комітет пропонує уряду врахувати при доопрацюванні проєкту до другого читання», — зазначила Підласа.

За її словами, розгляд проєкту державного бюджету Верховною Радою у першому читанні очікується орієнтовно 28 жовтня.

«Бюджетний комітет підходить до правок реалістично, з повним розумінням стану державного бюджету і в 2026-му, і в 2027 році. Дефіцит в більшості покривається за рахунок партнерів, і будь-яка додаткова витрата без джерела лише збільшує цю потребу. Тому ми не записували в бюджет цифри, які потім не буде чим виконати. Там, де потреба очевидна, Комітет дав уряду доручення знайти ресурс до другого читання», — зазначила Роксолана Підласа.

Запропоновані зміни стосуються національної безпеки та оборони, освіти і науки, охорони здоров'я, місцевих бюджетів та регіонального розвитку, підтримки економіки, соціального захисту та державного управління.

Читайте також: Майже 44% ВВП — на оборону та безпеку: скільки грошей Україні потрібно на наступний рік

Ключові пропозиції Комітету:

1. Освіта. Комітет доручив уряду знайти кошти на пілотний проект реформи оплати праці вчителів. Також уряд має розглянути збільшення субвенції громадам на укриття в школах і садочках, майстерні для профтехосвіти та енергонезалежність закладів освіти.

2. Оборона. Комітет доручив уряду опрацювати до другого читання питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, можливість збільшення обсягу державних гарантій для підприємств ОПК у два рази, до 60 млрд грн, можливість збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військових ЗСУ та створення нової субвенції місцевим бюджетам для забезпечення центрів підготовки громадян до національного спротиву.

3. Охорона здоров'я. Комітет додав 150 млн грн на закупівлю лікарських засобів для аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань і доручив уряду відшукати кошти на ліки для пацієнтів з ахондроплазією та м'язовою дистрофією Дюшена та на остеоінтегративне протезування ветеранів.

4. «Національний кешбек». Комітет пропонує заборонити виплату «Національного кешбеку» з бюджетної програми на підтримку розвитку виробництва та підприємництва, а також вивчити питання, чи потрібно взагалі виплачувати «Національний кешбек» за державні кошти.

5. Велика приватизація. Комітет пропонує дозволити у 2027 році проведення аукціонів великої приватизації з пониженням стартової ціни, що дасть змогу нарешті продати збиткові активи.

6. Місцеві бюджети та регіональний розвиток. Комітет доручив уряду опрацювати питання зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад та відповідно збалансувати цю поправку, оскільки держбюджет втрачає 18,2 млрд грн, розглянути можливість не вилучати реверс з місцевих бюджетів та збільшити видатки на компенсацію за знищене житло.

7. Підтримка аграріїв. Комітет доручив уряду опрацювати збільшення підтримки с/г виробників, зокрема з територій ризикованого землеробства через бойові дії, та обсягу пільгових кредитів фермерам, а також запровадити компенсацію до 75% вартості будівництва тваринницьких ферм (зараз 50%).

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 16 вересня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами