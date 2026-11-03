Арештували рахунок із пенсією: коли виконавці не мають права забирати гроші за борги

Пенсія та окремі види соціальної допомоги захищені законом від примусового стягнення. Водночас рахунок, на який надходять такі кошти, можуть заблокувати. Причина — банк і виконавець не завжди мають інформацію про походження грошей. Про це пише Судово-юридична газета.

Що робити, якщо заарештували рахунки з пенсією

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Важливо розрізняти арешт рахунку та списання коштів. Арешт обмежує можливість користуватися грошима, а стягнення передбачає їх списання для погашення боргу. Сам факт блокування рахунку ще не означає, що захищені виплати можна забрати.

Які виплати захищені від стягнення

Закон «Про виконавче провадження» забороняє звертати стягнення, зокрема, на окремі види державної допомоги сім'ям із дітьми, виплати малозабезпеченим сім'ям, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, кошти на поховання та інші цільові виплати, визначені законом.

Для пенсій діють окремі правила. Тому твердження, що будь-яку пенсію за жодних обставин не можна використати для погашення боргу, неправильне: можливість і розмір відрахувань залежать від виду боргу та законодавчих обмежень.

Чому суди ухвалюють різні рішення

Якщо на рахунок надходять різні доходи — пенсія, зарплата, перекази, — виконавцю складніше визначити, які саме кошти захищені від стягнення. Тому боржник має документально підтвердити їхнє походження.

Якщо таких доказів немає, суд може відмовити у знятті арешту. Якщо ж документи підтверджують, що гроші належать до захищеної законом категорії, арешт у відповідній частині мають скасувати.

Наприклад, у справі, розглянутій у вересні 2026 року, суд визнав незаконним стягнення 95 401 грн одноразової допомоги чоловікові у зв’язку із загибеллю сина-військовослужбовця. Виконавча служба не врахувала цільове призначення цих коштів.

Як домогтися зняття арешту

Якщо заблокували рахунок, на який надходить пенсія або соціальна допомога, потрібно:

Отримати в банку виписку про рух коштів. Взяти в Пенсійному фонді або органі соцзахисту довідку про призначення виплати. Подати виконавцю заяву про зняття арешту, додавши документи, які підтверджують походження грошей. Якщо виконавець відмовляє — оскаржити його рішення або бездіяльність у суді.

Якщо документи підтверджують, що кошти не підлягають стягненню, виконавець має зняти з них арешт не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідної інформації.

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Скільки грошей можна витрачати з арештованого рахунку

Під час воєнного стану боржник може визначити один поточний рахунок для видаткових операцій. На ньому дозволено щомісяця витрачати суму в межах двох мінімальних зарплат, установлених на 1 січня відповідного року.

Для цього потрібно подати заяву виконавцю із зазначенням банку та номера рахунку. Той має ухвалити відповідну постанову протягом двох робочих днів.

Отже, арешт рахунку не означає автоматичного права списати пенсію чи соціальну допомогу. Щоб захистити такі кошти, боржнику потрібно підтвердити їхнє походження та звернутися до виконавця.

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