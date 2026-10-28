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28 жовтня 2026, 8:42

Банківські рахунки українців розблоковуватимуть автоматично: що змінилося з 23 жовтня

В Україні запрацював механізм автоматичного зняття арешту з банківських рахунків після погашення заборгованості у виконавчому провадженні. Тепер громадянам не потрібно особисто звертатися до виконавця та подавати додаткові документи. Про це повідомляє Дія.

В Україні запрацював механізм автоматичного зняття арешту з банківських рахунків після погашення заборгованості у виконавчому провадженні.
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Як працює новий механізм

Після сплати боргу через застосунок «Дія» автоматизована система виконавчого провадження передає інформацію про погашення заборгованості.

Процедура передбачає кілька етапів:

  • Боржник сплачує всю необхідну суму через «Дію».
  • Система автоматично формує повідомлення про погашення заборгованості та виключає відомості з Єдиного реєстру боржників.
  • Того ж дня відповідне електронне повідомлення надходить до банку.
  • Банк знімає арешт із коштів на рахунках не пізніше наступного дня після отримання повідомлення.

Раніше для розблокування рахунків виконавець мав вручну оформити постанову про зняття арешту та передати її банку. Тепер цей процес автоматизовано.

Які борги можна погасити для автоматичного розблокування рахунків

Новий механізм поширюється на виконавчі провадження, у яких сума стягнення не перевищує 10 мінімальних заробітних плат. У 2026 році це 86 470 грн.

Йдеться, зокрема, про адміністративні штрафи та інші грошові зобов'язання, які відповідають встановленим законом умовам.

Водночас для автоматичного зняття арешту недостатньо погасити лише основну суму боргу. Необхідно сплатити всі платежі в межах виконавчого провадження, включно з виконавчим збором або винагородою приватного виконавця, витратами провадження та штрафами, якщо вони підлягають стягненню.

За даними Міністерства юстиції, станом на жовтень 2026 року у 92% відкритих виконавчих проваджень сума заборгованості не перевищує встановленого порогу.

Як перевірити наявність виконавчого провадження

Перевірити інформацію про відкриті провадження можна безпосередньо в застосунку «Дія». Для цього потрібно відкрити розділ «Сервіси» та обрати «Виконавчі провадження».

Нові положення Закону № 4833-IX набрали чинності 23 жовтня 2026 року. Вони спрямовані на цифровізацію процедур примусового виконання рішень та автоматизацію взаємодії між виконавцями, банками й державними реєстрами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Pasha1233
Pasha1233
28 жовтня 2026, 11:41
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Заблоковуватимуть, мабуть, теж автоматично, в т.р. і якщо рішення неправомірне і за позасудовими приписами ТЦК і т.д. І забиратимуть в людей майно.
«За словами народних депутатів, серед варіантів, які обговорюють, — блокування банківських рахунків військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання обов’язків військового обліку???Також розглядають можливість подальшого арешту майна.» Веніславський з закордонним синком пропонують? А федієнко — це той, що називав людей матеріалом. Зовсім здуріли, мабуть, як людей зробити бомжами і забрати чесно зароблене і віддати міндичам і кравченкам, це додасть в людей патріотизму? А потім ще веслом по голові і до ширяєва чи в скелю…
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