Забудьте про Ethereum: куди тихо перетікають мільярди криптоінвесторів

Поки інвестори чекали на масовий і рівномірний альтсезон, на ринку відбувався тихий перерозподіл капіталу. Найбільше уваги дісталося не звичним гігантам на кшталт Ethereum, Solana чи XRP, а активам, які ще недавно залишалися в їхній тіні. Розбираємося, які саме монети вийшли вперед, чому ринок зробив ставку на них і чи варто бігти за потягом, який уже набрав швидкість.

Хто очолює рейтинги?

Після зростання біткоїна та різких стрибків окремих монет на ринку знову заговорили про альтсезон. Хоча біткоїн усе ще утримує домінування, а індекс CoinMarketCap показує лише 50 пунктів із 75 необхідних для повноцінного ралі, відновлення вже вийшло за межі поодиноких проектів. Аналітики Glassnode відзначають, що вересневий підйом охопив значно більше активів, ніж серпневий, а за оцінкою Darkfost близько 70% альткоїнів на Binance торгуються вище за свої 200-денні середні.

При цьому Ethereum, Solana, XRP та BNB давно утримують місця серед найбільших криптовалют і постійну увагу до себе, хоча останнім часом показують помірну динаміку. На вершині 90-денного рейтингу, навпаки, опинився запущений лише цього літа PONS із приростом понад 6700%. Ми зосередилися на інших великих монетах, які помітно зросли за останні місяці й водночас стали героями новин завдяки подіям у своїх проєктах. Їхні результати за 90 днів і останній тиждень наведені в таблиці:

Актив Місце Капіталізація Зміна за 7 днів Обсяг торгів за 24 год Зміна за 90 днів Zcash (ZEC) 9 $26,5 млрд +27,2% $2,4 млрд +280,48% Hyperliquid (HYPE) 10 $23,6 млрд +20,4% $1,2 млрд +47,49% Uniswap (UNI) 18 $5,7 млрд +55,3% $2,3 млрд +222,22% NEAR Protocol (NEAR) 19 $5,6 млрд +72,2% $2,9 млрд +132,13% Avalanche (AVAX) 23 $4,5 млрд +43,5% $754 млн +64,76% Arbitrum (ARB) 52 $1,5 млрд +40,8% $621 млн +207,29%

Місце, капіталізація й тижнева зміна наведені єдиним зрізом ринку відповідно до CoinMarketCap станом на 23 вересня 2026 року. Капіталізацію та добовий обсяг округлено; показники змінюються протягом дня.

Zcash повернувся до топ-10 на хвилі інтересу до приватності

На початку липня ZEC коштував близько $417, а до 23 вересня його ціна перевищила $1 500. Майже чотириразове зростання за неповні три місяці повернуло монету 2016 року випуску до першої десятки найдорожчих криптовалют світу. Такий стрибок складно пояснити лише загальним пожвавленням ринку, адже Zcash випередив більшість конкурентів за темпами відновлення.

Головним фоном для цього ралі стало чергове посилення контролю за криптовалютними транзакціями з боку світових регуляторів. На цьому тлі інвестори знову звернули увагу на ключову технологію Zcash, яка дає змогу проводити повністю анонімні перекази. За даними ZecStats, у захищених пулах мережі акумульовано близько 29% усіх випущених монет, що свідчить про реальне використання цієї функції ринком.

Додатковий імпульс монета отримала завдяки публічним заявам провідних інституційних гравців. Інвестиційний директор Bitwise Метт Гоуган виділив ZEC як головну ставку на приватність, а співзасновник фонду Paradigm Метт Хуан підтвердив наявність монети в портфелі компанії. Разом із цим розширився й доступ інвесторів до активу через біржові продукти. До американського ETF ZCSH, який залучав кошти з кінця серпня, у вересні додалася поява європейського біржового інструменту від 21Shares.

Hyperliquid поєднав зростання торгів із попитом на HYPE

Хоча за приростом за 90 днів HYPE поступається Cardano та Litecoin, на довшому відрізку монета показує відносно стабільний висхідний рух. Від кінця 2024 року її ціна піднялася з кількох доларів до понад $93, а сам HYPE увійшов до першої десятки криптовалют. Одне з пояснень — зростання торгівлі на Hyperliquid. За даними DefiLlama, за останні 30 днів обсяг торгів безстроковими ф’ючерсами на платформі сягнув близько $225 млрд, а комісії становили $77,6 млн. Значну частину цих коштів спрямовують на викуп HYPE, тому активність трейдерів створює попит і на токен.

Майданчик уже виходить за межі торгівлі криптовалютами. Завдяки HIP-3 сторонні команди запускають ф’ючерсні ринки на акції, індекси та сировину, застейкавши для цього 500 000 HYPE. У вересні материнська компанія Kraken оголосила, що планує використати цю інфраструктуру для ринків безстрокових ф’ючерсів у США. Запуск ще потребує регуляторного погодження, але новина додала уваги до перспектив платформи.

Для HYPE важливий і зворотний бік цієї історії. Викуплені токени не обов’язково спалюють, а в обіг надходитимуть нові монети. Tokenomist вказує 6 жовтня як дату наступного розблокування для учасників команди. Тому після сильного зростання інвестори оцінюватимуть не лише доходи від торгів, а й те, чи вистачить попиту на HYPE зі збільшенням його пропозиції.

Uniswap розширює спалювання UNI

Як і HYPE, UNI привернув увагу завдяки механізму, який пов’язує торгівлю зі скороченням пропозиції токена. Uniswap уже використовує частину комісій для спалювання UNI. У вересні протокол запрацював у мережі Arc і запропонував поширити на неї цей механізм. Якщо обсяги торгів зростатимуть, спалювання може прискоритися, хоча рішення щодо Arc ще не ухвалене.

NEAR привернув увагу запуском приватної торгівлі

18 вересня NEAR за добу зріс більш ніж на 26% і наблизився до $3,80. Як зазначає Incrypted, стрибок збігся із запуском торгівлі безстроковими ф’ючерсами через Hyperliquid безпосередньо з акаунтів NEAR. Це дало проєкту власну новину в момент, коли попит на альткоїни вже зростав.

Особливість нового сервісу полягає в тому, що він приховує зв’язок між користувачем і його торговою позицією. Hyperliquid забезпечує виконання угод, а NEAR відповідає за приватний доступ і переказ коштів між мережами. Так проєкт застосовує свою технологію конфіденційних операцій до продукту, яким трейдери вже користуються.

Інтерес до цієї технології з’явився раніше за вересневий стрибок ціни. NEAR повідомив, що 17 вересня обсяг коштів у його конфіденційних сервісах перевищив $70 млн. А вже після цінового стрибка Ondo оголосила про запуск торгівлі токенізованими акціями та ETF через near.com. Нова інтеграція розширює застосування приватної торгівлі, але про стійкий попит на ці сервіси можна буде судити за тим, як ними користуватимуться надалі.

Avalanche та Arbitrum знову в полі зору на тлі новин

Avalanche та Arbitrum добре знайомібагатьом інвесторам із попередніх хвиль зростання. AVAX сягав $146 у 2021 році, а ARB піднімався до $2,40 на початку 2024-го. Сьогодні обидва токени коштують більш ніж на 90% менше, ніж на піку. Але вересень повернув до них увагу.

Для Avalanche найгучнішим приводом стала заява президента Ava Labs Чарлі Купера. За його словами, Нью-Йоркська фондова біржа близько року тестувала технологію мережі для майбутньої платформи токенізованих цінних паперів. NYSE ще не обрала блокчейн для цього проєкту, але сама співпраця посилила інтерес до AVAX.

У Arbitrum є вже запущені приклади застосування. Robinhood побудував власну мережу на його технології, а в Arbitrum One вартість розміщених токенізованих активів перевищила $1 млрд. Це допомагає пояснити повернення уваги до проєкту, хоча зв’язок із ціною ARB менш прямий. Токен дає право голосу в управлінні Arbitrum, а не частку від комісій мережі.

Чому капітал дістався саме цим монетам

Вересневих лідерів об'єднує не одна технологія, а зрозумілий привід для переоцінки. У Zcash це приватність, яка знову стала важливою темою, та доступ через біржовий фонд. У Hyperliquid — великий обсяг торгів, комісії й викуп HYPE. У UNI та NEAR — повернення інтересу до секторів, які раніше відставали.

Проте ці причини мають різну силу. Коли ZEC або HYPE дорожчають, можна перевірити дані про фонд, торги, комісії чи випуск токенів. Для мемкоїна набагато складніше визначити, що залишиться після спаду ажіотажу. Саме тому однаковий тижневий приріст у відсотках не означає однакової якості зростання.

На ринок впливає і загальний фон. Після невдалого просування CLARITY Act та підвищення ставки ФРС криптовалюти спочатку опинилися під тиском. Подальше відновлення біткоїна полегшило повернення до ризикованіших активів. Але висока домінація BTC показує межу цього процесу. Поки його частка не почне стійко знижуватися, говорити про перехід капіталу до більшості альтів зарано.

Що вирішить долю вересневих лідерів

Сильна історія проєкту чи короткостроковий приплив уваги самі по собі не гарантують подальшого зростання. За час останнього ралі ринок уже заклав у ціни чимало очікувань: від майбутніх оновлень і нових партнерств до очікуваних прибутків децентралізованих майданчиків. Якщо наступні новини лише підтвердять ці плани, у монет може просто не залишитися драйверів для нового ривка. Будь-яке ж відхилення від прогнозів після стрімкого злету здатне спровокувати швидкий відкат.

Ситуацію ускладнює й потенційний тиск продажів від учасників ринку, які встигли зайти в нинішніх лідерів до початку ралі. За даними Glassnode, у медіанного альткоїна менш ніж 25% пропозиції перебуває в прибутку. Це означає, що чимало тримачів інших монет чекають будь-якого локального підйому лише для того, щоб вийти в нуль і закрити позиції. Уже сьогодні, 24 вересня, більшість активів із нашої добірки опинилися в мінусі разом із біткоїном та іншими великими монетами. Поки це схоже на помірну ринкову корекцію після зростання, а не на втрату інтересу до окремих проєктів. Але саме під час таких відкатів стане зрозуміло, чи готові покупці повертатися за нинішніми цінами.

Втім, навіть за подальшого зростання капітал не обов’язково залишиться у загадних фаворитах. Поруч із ними в 90-денному рейтингу виросли Raydium на 248%, PUMP на 236% та ENA на 160%. Якщо наступні сильні новини з’являться в інших сегментах, увага трейдерів може переключитися на них. Тоді нинішнім лідерам доведеться конкурувати за нових покупців навіть без погіршення власних результатів.

Крім внутрішньої механіки крипторинку, вирішальне слово залишається за макроекономічним фоном. Жорсткіші сигнали центробанків щодо відсоткових ставок, коливання глобальної ліквідності та зміцнення долара здатні швидко знизити апетит до ризикованих активів. У такому разі навіть найсильніші локальні наративи поступаються місцем загальній обережності інвесторів.

Тому головний тест для нових лідерів полягає не в тому, чи зможуть вони показати ще кілька яскравих днів на графіку. Важливіше те, чи залишиться на ринку реальний попит після першої хвилі фіксації прибутків і чи витримають їхні фундаментальні показники випробування загальною макроекономічною ситуацією.