Ethereum-кит вклав $56 тисяч у 2017 році й отримав близько 15 600% прибутку

Великий ранній інвестор Ethereum почав фіксувати прибуток через дев’ять років після купівлі ETH. У 2017 році він придбав 3000 ETH за середньою ціною близько $18,8 за монету, витративши приблизно $56 500. Про рух коштів повідомляє TradersUnion, посилаючись на аналітичну платформу Lookonchain.



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Зараз інвестор уже продав 2000 ETH за середньою ціною близько $3096, отримавши приблизно $6,19 млн. Ще 1000 ETH залишаються на гаманці — за поточною оцінкою, це близько $2,67 млн. Загальна вартість реалізованого та залишкового пакета дає близько 156-кратної віддачі від початкових вкладень, або приблизно 15 600% прибутку.

Останню тисячу ETH інвестор нещодавно перевів на адресу депозиту Kraken, що може свідчити про підготовку до подальшого продажу. Точний момент реалізації монет наперед невідомий.



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Інвестор продає на тлі сильного кварталу Ethereum

Фіксація прибутку відбувається після різкого зростання ETH. За даними CryptoRank, у III кварталі 2026 року Ethereum зріс на 69,2%, що стало найкращим результатом цього кварталу за всю історію активу. Попередній рекорд був у III кварталі 2020 року — 59,2%.

При цьому перша половина року для Ethereum була значно слабшою: у I кварталі ETH втратив 29,1%, а у II кварталі — ще 25,3%.

Цей продаж не є єдиним великим переміщенням ETH наприкінці вересня. Інші великі власники також почали переводити значні обсяги монет на біржі або продавати їх через позабіржові угоди.



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