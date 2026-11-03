Майже вдвічі менше листонош і 2800 закритих відділень: омбудсман заявив про села без поштових послуг

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2026, 8:00

Майже вдвічі менше листонош і 2800 закритих відділень: омбудсман заявив про села без поштових послуг

За три роки мережа «Укрпошти» скоротилася з 10 000 до 7211 відділень — майже на 28%. Водночас компанія не веде окремого обліку населених пунктів, де стаціонарні відділення замінили пересувними, а також сіл, у яких поштове обслуговування взагалі відсутнє. На це звернув увагу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За три роки мережа «Укрпошти» скоротилася з 10 000 до 7211 відділень — майже на 28%.
В багатьох селах відсутні поштові послуги
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про проблему омбудсман повідомив у дописі на офіційному сайті Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людиниого словами. За його словами, до установи надходять звернення громадян, які непокояться через закриття поштових відділень і перехід на пересувний формат обслуговування.

Для жителів сіл це може означати складніший доступ до отримання пенсій, оплати комунальних послуг та інших поштових сервісів.

Скільки відділень і листонош втратила Укрпошта

За результатами моніторингу Офісу омбудсмана, у 2024−2025 роках близько 28% мережі «Укрпошти» становили пересувні відділення. Однак компанія не має окремих даних, які дозволяли б визначити, у яких населених пунктах вони замінили стаціонарні відділення, а де поштові послуги стали недоступними.

Крім того, за два роки чисельність листонош скоротилася майже вдвічі: з 12 505 у 2023 році до 6658 у 2024-му.

Через відсутність обліку населених пунктів із різними форматами обслуговування складно оцінити, чи справді пересувна пошта забезпечує потреби мешканців і де люди ризикують залишитися без необхідних послуг.

Читайте також: «Укрпошта» почала друкувати на чеках персональні дані клієнтів: що каже НБУ

Як війна вплинула на поштову мережу

На роботу «Укрпошти» впливають і безпекові обставини. За даними Дмитра Лубінця, від початку 2022 року до 1 липня 2026 року через безпекові чинники 1070 поштових об'єктів припинили роботу або змінили режим обслуговування.

За результатами моніторингу омбудсман надав компанії рекомендації щодо вдосконалення обліку населених пунктів, контролю за роботою пересувних відділень і забезпечення доступу громадян до поштових послуг.

Лубінець наголосив, що важливо не лише пояснити причини закриття відділень, а й переконатися, що після змін люди не втрачають можливості отримувати необхідні послуги.

Як ми писали: Смілянський привітав нову наглядову раду «Укрпошти»: хто відтепер контролюватиме діяльність компанії

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Skeptik777
Skeptik777
3 листопада 2026, 8:10
#
Зате в кожному селі є староста, часто секретар або ще купа не потрібних. Може дупу підняти і віднести ту пошту.
+
0
brigadirius
brigadirius
3 листопада 2026, 11:16
#
А як же повістки вручати в таких селах?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами