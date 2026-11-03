Майже вдвічі менше листонош і 2800 закритих відділень: омбудсман заявив про села без поштових послуг

За три роки мережа «Укрпошти» скоротилася з 10 000 до 7211 відділень — майже на 28%. Водночас компанія не веде окремого обліку населених пунктів, де стаціонарні відділення замінили пересувними, а також сіл, у яких поштове обслуговування взагалі відсутнє. На це звернув увагу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Про проблему омбудсман повідомив у дописі на офіційному сайті Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людиниого словами. За його словами, до установи надходять звернення громадян, які непокояться через закриття поштових відділень і перехід на пересувний формат обслуговування.

Для жителів сіл це може означати складніший доступ до отримання пенсій, оплати комунальних послуг та інших поштових сервісів.

Скільки відділень і листонош втратила Укрпошта

За результатами моніторингу Офісу омбудсмана, у 2024−2025 роках близько 28% мережі «Укрпошти» становили пересувні відділення. Однак компанія не має окремих даних, які дозволяли б визначити, у яких населених пунктах вони замінили стаціонарні відділення, а де поштові послуги стали недоступними.

Крім того, за два роки чисельність листонош скоротилася майже вдвічі: з 12 505 у 2023 році до 6658 у 2024-му.

Через відсутність обліку населених пунктів із різними форматами обслуговування складно оцінити, чи справді пересувна пошта забезпечує потреби мешканців і де люди ризикують залишитися без необхідних послуг.

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Як війна вплинула на поштову мережу

На роботу «Укрпошти» впливають і безпекові обставини. За даними Дмитра Лубінця, від початку 2022 року до 1 липня 2026 року через безпекові чинники 1070 поштових об'єктів припинили роботу або змінили режим обслуговування.

За результатами моніторингу омбудсман надав компанії рекомендації щодо вдосконалення обліку населених пунктів, контролю за роботою пересувних відділень і забезпечення доступу громадян до поштових послуг.

Лубінець наголосив, що важливо не лише пояснити причини закриття відділень, а й переконатися, що після змін люди не втрачають можливості отримувати необхідні послуги.

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